Suvised festivalisoovitused: Kikumu, Valga Hot Shorts, Saal biennaal ja Treski fest

Kikumu

11.–13. juuli

Jäneda õppekeskus

Sel suvel toimub esimest korda festival Kikumu, mis ühendab kino, muusikat ja kunsti. Festivali taga seisavad aastaid Hiiumaal festivali Saund korraldanud inimesed.

"Muusikaprogrammist on praegu kõige rohkem teada ja seal on ennekõike maailmatasemel alternatiivmuusikat, näiteks Briti legendaarne raadiosaatejuht Gilles Peterson, keda paljud peavad maailma parimaks DJ-ks, mängib seal plaate. Aga on ka hulk Eesti tegijaid, näiteks The Boondocks, üks mu suuri lemmikuid, esineb seal," tutvustas Liimets.

Samuti tõi ta välja festivali põneva toimumispaiga. "Jäneda ei ole võib-olla koht, kus igapäevaselt käia. Täiesti uus ja põnev koht, mida avastada ka selle keskuse näol," märkis ta

Valga Hot Shorts

18.–20. juuli

Valga kultuurikeskus

Valga Hot Shorts toimub tänavu teist aastat. "Kui lühifilmifestival Valga Hot Shorts esimest korda toimus, toona siis natuke Tartu 2024 kultuuripealinna egiidi all, oli see üks mu lemmiküritusi. Mul on väga hea meel, et see tagasi on, sest ma avastasin enda jaoks Valga," sõnas Liimets.

Kriitiku sõnul on festivali kavas seinast seina filme. "Kui kellelgi on väga tugev žanrimaitse, siis igal juhul ei tasu karta, sest seal on kõigile midagi. Väikeste kassettide kaupa, kuskil poolteist tundi, on koondatud maailma parimad lühifilmid ennekõike viimasest paarist aastast."

Saal biennaal

21.–30. august

Kanuti Gildi Saal

Kes tahab näha, mis toimub maailmateatris ja kuidas see suhestub Eesti teatriga ning tahab näha Eesti tegijate uusi asju, siis kaasaegse teatri mõttes ikka täielikud tipud on Kanuti Gildi Saalis," rääkis ta. "Olen täiesti ehku peale asju vaatamas käinud ja alati positiivselt üllatunud."

Liimets usub, et Saal biennaal pakub avastamisrõõmu ka nii-öelda klassikalise teatri austajale. "Kes on harjunud käima draamateatris, saab siin võib-olla rohkem seigelda, see ei ole klassikaline teater, mida draamateater võib-olla rohkem teeb, aga kindlasti saab rikastada oma teatripilti. Enamasti pole tegemist ka täieliku ekstreemsusega."

Treski fest

8.–10. august





Liimets rääkis, et Treski festival rabas teda esimesest silmapilgust. "Justkui kuskil põllu peal, aga mina sain täieliku ahvivaimustuse esimesel korral, kui sinna läksin ja nägin, millise lava on Jalmar Vabarna sinna ehitanud ja millise festivali ta on selle ümber korraldanud. Sellest saati ei ole minu esimene armumine üle läinud."

Samuti on Treski festivali kava kriitiku sõnul väga tugev. "Mulle tundub, et Eesti muusikute mõttes ilmselt selle suve kõige parem valik."