Välis-Eesti elektroonikapioneer Olev Muska: ma tihti ei tea, mida ma teen

Etno-elektroonika pioneer Olev Muska rääkis Vikerraadios, et talle meeldib tehnoloogiliste vidinate võimalusi katsetades eestlastele tuttav rahvatantsumuusika elektroonilisse kuube rüütada. Muska sõnul ei hooli ta üldse sellest, miks ta midagi teeb, ja sageli taipab alles mitme aasta möödudes, millega hakkama on saanud.

"Tehnika areneb kogu aeg ja see pakub mulle suurt rõõmu, kui saan tehnika abil teha midagi, mida ma varem pole kunagi teinud. Lihtsalt naudin tegemist ja ma ei hooligi üldse, miks ja mida ma tegelikult teen. Vahel möödub mitu-mitu aastat, enne kui aru saan, millega ma hakkama sain," ütles Austraalias sündinud eesti juurtega etno-elektroonika pioneer Olev Muska, kelle esimesed ametlikud salvestused ilmusid 1980. aastate alguses.

"Mulle öeldi, et sina ei teinud bioloogilist loomingut, sa tegid kultuurilist loomingut. Suurem osa minu kolleegidest, kellega koos 1980. aastatel muusika tegemisega alustamise, abiellusid ja lõid pered. Minu suurim sõber on tehnika," muheles Muska.

Muska meenutas, et 1980. aastal toimus Rootsi ESTO ja selleks sündmuseks valmis ka tema legendaarne singel "Tuljak". "Ei ole nii, et ma ehitaks midagi üles, ma lihtsalt katsetan. Selline lihtsalt on minu tunnetus. Värvirikkus on mulle oluline, samuti on rütm väga tähtis."

"Isa oleks tahtnud, et ma hakkan raamatupidajaks. Ma olengi mingil määral raamatupidaja, sest mulle meeldivad numbrid," sõnas Muska. "Aga nad said aru, et mulle iialgi selline korralik amet ei istuks."

Muskal ilmus hiljuti uus album "New Estonian Waltzes". "Ma kasutan tuttavaid meloodiaid, eriti rahvatantsumuusikat, sest need on rahvale tuttavad. See on lihtsalt alguspunkt, aga nagu Veljo Tormis tegi rahvamuusikat interpreteerides, ta ehitas tonaalsuse meloodia ümber, kutsus sellega välja midagi sügavamat," selgitas Muska.

"Ma ei ole patrioot, aga minu südames elab Eesti," tõdes Muska. "Ma olen uhke, et ma olen siin autsaider. Kui ma oleksin Eestis sündinud ja elanud, oleksin ehk kasvanud viisakamaks tüübiks muusika käsitlemise mõttes."

"Ma laval ei hüppa ega karga," muheles Muska. "Heli ja visuaal aga peaksid olema nii head kui võimalik. Visuaal on päris oluline osa minu esinemises. See on värvirikas ja naljakas. Heli poolelt meeldib mulle see, et me saame seinu raputada, mis tähendab, et bass on päris korralik."