Tunnustatud fotograaf Jimmy Nelson käis tantsupeol eesti kultuuri jäädvustamas

Jimmy Nelsoni fotosid on eksponeeritud galeriides üle maailma. Rahvusvahelise tunnustuse on Nelson pälvinud just hõimu- ja põlisrahvaste portreedega. Tema fotod jäädvustavad rahvaid nii Uurali mäestikust kui Aafrikast ja Lõuna-Ameerikast.

Eestisse jõudis Nelson esimest korda kuus aastat tagasi, kui tema näitusega avati Tallinna Fotografiska. "See on pisut nagu kojutulek, kui nii võib öelda. Ma olen siin kuuendat korda," lausus fotograaf suvisele "Ringvaatele". Fotografiska avamise paiku käis Nelson Lõuna-Eestis setusid pildistamas. "See oli erakordne kogemus, aga see oli midagi väga üürikest. Puudutasin korraks midagi maagilist. Ma tõotasin endale juba siis, et ma pean täna siia tagasi tulema," meenutas ta.

Nelson leiab, et inimkond on oma ehedust kaotamas. "Me muutume aina homogeensemaks. Algoritm võtab kõik üle," märkis ta. "Ma tahan tuua tagasi inimlikku kogemust, kus me tunneme, näeme, elame ja võtame üksteist omaks. Ma usun, et kultuur ja identiteet on selle olemus ja esteetika. Kunstnikuna püüan seda narratiivi terves maailmas ümber kirjutada. Koon inimkonna vaipa, näen meid ehedate ja kunstipäraste inimolenditena kogu oma hiilguses. See ongi asja mõte," lausus fotograaf.

Tantsupeolised püüdis Nelson pilti 10 × 8 analoogkaameraga. "Siin on tuhandeid valikuid. Keeruline on siin seista. Näen neid uskumatult ilusaid inimesi mööda kõndimas. Tahan neid tohutult pildistada. Nii see käibki. Ülima entusiasmiga jooksen, hüppan, haaran kinni, istun ja näen," muigas ta.

Nelson loodan, et tantsupeoliste pildistamisest kasvab tulevikus midagi suuremat välja. "Ma pean esteetiliselt defineerima, milline mitmekesisus siin on. Kui olen maitse suhu saanud, kommipoe metafoori kasutades, siis sukeldun sügavamale ja tulen veel mitu korda tagasi. Siis saab lugusid ka rääkida," avas fotograaf.