Psühholoog Rainer Mere: pärast väga ülevaid tundeid vajab inimene puhkust

Psühholoog Rainer Mere rääkis "Vikerhommikus", et kui kogu aeg on emotsioonid põhjas, kurnab see inimese igatpidi läbi, seepärast vajame ka puhkeaastaid suurte pidude vahel. Mere sõnul on õnnelikkus tegusõna, mida suudame tajuda ka siis, kui parasjagu suurt ja ühendavat pidu ei ole.

"Meil on selja taga suur pidu, joovastus ja nüüd on käes pohmellihetk. Kui kogu aeg on kõik emotsioonid põhjas, kuidas sa siis üldse saad eristada, mis on joovastav ja mis mitte. Peame olema võimelised kõike elu poolt pakutavat vastu võtma. Kõiki emotsioone, nii ülemeelikuid ja ülendavaid kui ka negatiivseid emotsioone, mida me võib-olla esialgu ei taha, aga see on üks osa meie elust ja see teeb meid õnnelikumaks," ütles psühholoog Rainer Mere.

Kui me kogu aeg oleme ülivõrdes positiivses emotsionaalses seisundis, siis kurname end Mere sõnul igatpidi läbi ja seepärast vajame ka neid puhkeaastaid laulupeo vahel, et tulla jälle kokku.

"Õnnelikkus on tegusõna. Passiivselt ei saa me õnnelikuks. Kui tahad olla õnnelik, pead olema aktiivne. Teistega koos tegutsemine on inimese jaoks ülioluline. Samuti tasub end ümbritseda inimestega, kes on keskmisest vähem neurootilisemad. Kui tahad jonnida, siis ümbritse end nendega, kes seda tihti teevad," tõdes Mere.

Depressioonis inimeste puhul on väga oluline püüda innustada neid tegutsema. "Alusta kasvõi voodi ärategemisest hommikul," lisas psühholoog. "Mõtle inimesega koos tegevusi välja, kui tead, et inimene vajaks abi ja toetust."

"Ja ära kraadi ennast kogu aeg emotsionaalselt," sõnas Mere. "Ära küsi endalt kogu aeg, kas ma nüüd olen õnnetu või õnnelik, toimeta ja tee, taju, et sa oled osa suuremast tükist ka siis, kui parasjagu suurt ja ühendavat pidu ei ole.""