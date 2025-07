Laulu- ja tantsupeo rongkäigu korraldusjuht: abiks on matemaatika ja Excel

Oma esimest, kaks aastat tagasi toimunud rongkäiku meenutab Ivar Kaldam hea sõnaga. "Eks igal suurel asjal on kuskil keerukamaid kohti ja neid oli, aga kõik sai lahendatud," ütles ta ja lisas, et tol ajal, kui ta ise rongkäigus käis, ta nautis seda. "Aga olen mõelnud küll, et kas sellest ajast ka midagi meenutada on, aga tavaliselt on üsna head emotsioonid."

Rongkäigu korraldusjuhi amet jõudis Kaldamini juhuslikult. "Olen ise ka kultuuriinimene, siis eks need liinid niipidi kokku jooksid," sõnas ta ja selgitas, et ta juhib Jõelähtme kultuurikeskust. "Meil on neli kultuurimaja, kaks rahvamaja, kultuurimõis, Loo kultuurikeskus ja Rebala muuseum."

Tänavuse peo ja rongkäigu jaoks tuli esimesed arvutused tema sõnul teha juba aasta tagasi. "Kui palju inimesi on ja kui palju liikumiseks aega vaja on, aga rongkäigu korraldamise eripära on see, et viimase kahe kuuga on vaja kogu informatsioon kokku panna," rõhutas ta.

"Siin aitab ikkagi matemaatika, Excel ja varasemate pidude materjalid, mida saab kasutada," ütles ta ja lisas, et rongkäigus tuleb õigel ajal õiges kohas olla. "Pärast mõnd kollektiivi liita, kui nende maakond on juba liikumas, on väga keeruline nendes tingimustes."

"Minu meeskond on 20 inimest, sealt tulevad edasi maakondade ja linnade sisesed rongkäigu korraldajad, keda on ka umbes 20, millest edasi tulevad veel kuraatorid, mis teeb kokku umbes 60 inimest," selgitas ta ja mainis, et rongkäigul on eestkõndija, kellel on stopper ja kontrollajad. "Meil on 18 punkti ära märgitud, kus peab kindlalt kellaajal olema ning mitte minuti, vaid poole minuti täpsusega."

Vihmasadu tähendab rongkäigule riskikohti. "Kui on vihmasadu ja kuskil on muruala, siis läheb päris poriseks, eks ta natukene ebamugav on, aga teades meie inimesi, siis see ei sega," selgitas ta ja mainis, et seda ta näinud ei ole, et keegi vihma tõttu rongkäigust lahkuks.

"Ma eelmise peoga olin väga rahul, sest ma sain liikuda rongkäigu kõrval täiesti vabalt, inimesed ei trüginud liiga lähedale, ma usun, et selles osas inimesed pole muutunud, mille üle on mul väga hea meel," ütles ta.

