Väliseesti rahvatantsija: eestlaste niidistik ümber ilma peab püsima tugev

Tantsupeole on jõudnud ka naisrühm Nou Pois Äläud, mille osalejad elavad kolmel erineval mandril, Uus-Meremaal, Kanadas, Hollandis ja Ameerika Ühendriikides.

"Me oleme üks värskeim rahvatantsurühm, alustasime 2022. aastal tantsulaagriga Toronto lähistel," ütles Nou Pois Äläud tantsurühma eestvedaja Ellen Valter. "Tegime rahvatantsu nädalavahetuse ainult naistele."

Kuna tantsijad on üle maailma laiali paisatud, on talve jooksul trenni tehtud neli korda. Proovide organiseerimine on omaette ime. "Tantsijad tulevad kolmelt mandrilt kokku, juhendaja Marika Järvet lendab neljapäeva õhtul Eestist kohale. Reedest pühapäevani teeme ägedat trenni. Meie juhendaja räägib, et ta käib Torontos tihedamini kui Pärnus," ütles Valter.

"Tantsupidu on eestlastele ka üksteise ülesleidmine, see liidab kokku. See tunne, muusika ja liikumine, Marika õpetab eesti keeles, need, kes eesti keelt alles õpivad, saavad läbi tegevuse õppida. See on mingi sisemine tung," ütles Valter.

"Minu ema ja vanaisa olid rahvatantsuõpetajad, see on mul veres," ütles naisrühma tantsija Liisbet Valter-Kalm.

Ellen Valteri sõnul on neil tantsurühmas kirju kari koos. "Meil on rühmas naisi 14-aastasest 60-aastani. Me oleme agar rühm. Kui tullakse Torontosse proovi, siis avame kodumajutuseks oma kodude uksed ja toetame üksteist."

"Rahvatants ongi meil üks Eesti asjadest, mida me kõik teeme. Need, kes tulevad Eestist Torontosse elama, ütlevad, et teie käite laulukoorides, Eesti laagrites, Eesti koolis, rahvatantsus, te olete rohkem eestlased kui meie, me pole rahvatantsu teinud pärast põhikooli," muigas naisrühma tantsija Talvi Parming.

Naisrühma särkidel on kirjas #igaviieseestlaneelabvälismaal. "Tahame tuua sellele tähelepanu, et on pagulaseestlaste järeltulijad, hiljuti välja rännanud eestlased, eestlaste niidistik ümber ilma peab püsima tugevana. Et meil oleks nähtavust ja Eestil oleks sõpru," sõnas Ellen Valter.