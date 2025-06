Heidy Tamme: artisti kohustus on peegeldada ühiskonnas toimuvat

Laulja Heidy Tamme rõhutas Vikerraadios antud intervjuus, et äreval ajal vajavad inimesed rahu ja tasakaalu. Tema sõnul on artisti ülesanne ühiskonna tundeid peegeldada ja rahu pakkuda

Heidy Tamme rääkis Vikerraadios Sten Teppanile antud intervjuus, et teda suunab elus uudishimu ja soov olla teadlik maailma arengutest. "Ma olen selline tüüp, et topin oma nina vahel sinna, kuhu pole vaja, aga mind ikkagi juhib kogu aeg mingi uudishimu. Ma tahan olla kursis, mis toimub maailmas."

Tema hinnangul on artisti kohustus mõista ühiskonnas toimuvat. Ka keerulistel aegadel peab ta oluliseks ümbritsevat peegeldada ja publikule õigeid emotsioone ja sõnumeid anda. "Kui me kõik oleme ärevil, siis muusika on meie jaoks see, mis meid jällegi peaks rahustama," rääkis Tamme. "Et seda suuta teha, peab ise leidma balansi, olema teadlik, mis toimub, ja tegema omad järeldused, et kuidas neid muusika kaudu edastada."

Tamme leiab, et inimesed ei ole iseenesest halvad, vaid neil on lihtsalt halb olla. Ta usub, et äreval ajal on oluline rahu ja lahendusi leida. "Selleks meile ongi antudki siin maa peal elada, et kohtuda nende raskustega ja leida nendele lahendused, et need ei hävitaks üksteist ja üldse seda ilusat maailma, kuhu meid on ajutiselt paigutatud," lausus ta.

Muusiku sõnul on maailmas korraga palju ilu ja valu. "Terve maailm ei ole sõge ega vala verd. On inimesi, kes tõesti tahavad elada ilusas rahus ja teha midagi sellist, mis teeb ennast õnnelikuks ja kõiki ümbritsevaid õnnelikuks," märkis ta. Samas tekivab tema sõnul ümberringi toimuv rohkem küsimusi, kui et annab vastuseid. "Me oleme siin ajutised ja miks me siis üritame selle lühikese ajaga teha palju hävitustööd?"