Tartu esimese ajakapsli teose autor Tõnis Vilu: olin kirjutades üsna vaba

29. juunil tähistatakse Tartu linna päeva ning sel puhul panevad Tartu Linnamuuseum, Tartu linnavalitsus ja kultuurikeskus Siuru aluse ajakapsli traditsioonile, millega jäädvustatakse tänast ja homset kaugema tuleviku jaoks. Teoste autorid on linnakirjanikud või teised tuntud kultuuritegelased, filosoofid või unistajad. Looming pitseeritakse ning seda eksponeeritakse Siurus 50 aastat.

Esimese ajakapsli teose autor on linnakirjanik Tõnis Vilu. Mis ta ajakapslisse kirja pani, Vilu "Vikerhommikule" antud intervjuus ei paljatanud. "Ma ei saa öelda, see on saladus. Ma ei ütle mitte midagi," jäi ta salapäraseks. "Ma loodan, et mu mälu püsib ja ma ei kirjuta tulevikus kogemata sarnast asja, sest mul läheb meelest ära, mis seal oli. Ühesõnaga ma väldin seda, mida ma sinna olen kirjutanud, nii et kui see avaneb, siis see on täiesti uus."

Oma teose pani Vilu kirja käsitsi. Ka mustandi tegi ta käsitsi ning selle plaanib ta ära põletada. "Jääbki ainult üks eksemplar, mitte kuskil mingit muud jälge pole," märkis ta ja lisas, et samuti pole keegi peale tema näinud, mis kirja sai.

Kirjaniku sõnul on huvitav mõelda, mida järgmised ajakapsli teoste autorid kirjutavad, teades, et neil ei ole kohest tagasisidet ja kriitikat. "Et kui vabaks nad saavad lasta," täpsustas ta ja lisas, et samas on õhus küsimus, et kui see 50 aasta pärast avatakse, siis peaks see võib-olla midagi suuremat ja erilist olema.

"Mind huvitab, kuidas individuaalsed kirjutajad selle kahe pooluse vahel valivad või selle pingeväljas asuvad. Mul oli küll hästi palju mõtteid, et tõenäoliselt ma ise seda ei näe ja ma võin üsna vaba olla, vabam kui see, mis ma praegu kirjutan, kui ma tean, et lugejad on kohe olemas. See oleks peaaegu nagu sahtlisse kirjutamine, aga samas ei ole ka. See on minu meelest päris huvitav," arutles kirjanik.