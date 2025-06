Olav Ehala: Jaak Joala oli nooremana enesessetõmbunud

Olav Ehala meenutas Vikerraadio erisaates "Jaak Joala aeg", et kui nad koolis tutvusid, oli Joala pigem enesessetõmbunud, aga peale ühise ansambli Kristallid edu ajas juba veidi ka nina püsti.

Ehala ja Joala tegutsesid ühiselt ansamblis Kristallid. "See oli minu esimene bändikogemus. Olin vist muusikakooli teisel kursusel, kui Olev Künnap, kes oli selle bändi liider, mind sinna värbas ja mina kutsusin sinna esimeselt kursuselt oma sõbra Mati Tibari ja Jaak oli tema kursusekaaslane, nii et temaga tuli ka Jaak Joala kaasa," meenutas Ehala.

"Võitsime ühe telekonkursi, kus Jaak tegelikult ei laulnud, vaid mängis hoopis flööti. See oli instrumentaalansamblite konkurss. Pärast seda anti meile võimalus teha pooletunnine telesaade. Olev Künnap ütles siis, et võib-olla paar välismaa lugu teeme, aga me oleme nii kõvad poisid, et teeme ise lood. Nii anti mulle ülesanne teha kolm lugu," lisas Ehala.

Ajast, mil Ehala ja Joala noorte poistena tutvusid, on Joala Ehalal meeles veidi enesesse tõmbununa. "Ta ei olnud kohe kõigiga kamraad, kuigi läbisaamine oli normaalne. Pärast seda, kui me olime selle konkursi võitnud ja teinud telesaate, kus ta oli televisioonis tuntust saanud, siis ta võib-olla natukene tõstis nina püsti ka," tõdes helilooja.

Ehalal on meeles ka Joala eriline musikaalsus. "Mäletan, et kuna meil Kristallides oli n-ö torudega punt, siis pidin tegema ka neid seadeid ja läbi raginate lindistatud väljamaa lugude puhul ei kuulnud ma alati kõiki asju hästi välja. Siis Jaak vilistas mulle mingisuguse motiivijupikese ette ja selle põhjal sain jälle asja kirja panna. Nii et ta oli väga hea kuulmisega, võimalik, et tal oligi absoluutne kuulmine. Ma seda täpselt ei tea," rääkis Ehala.

Ühel hetkel haaras Jaak Joala kätte ka basskitarri. "Selles bändis oli tegelikult bassimängija olemas, aga minu meelest kohe esimeses proovis, kui Jaak võttis bassi kätte, siis oli selge, et tuleb vahetus. Eelmisel bassimehel olid pisarad silmanurgas, aga midagi polnud teha, sest Jaak oli sedavõrd ägedam mängija," tõdes Ehala.

Samas tõdes Ehala, et kui kuulata varajasi Kristallide salvestusi, siis kohe algusest ta nii virtuoosne laulja, etalon, mille järgi teisi lauljaid hinnata, ei olnud. "Ta laulab kenasti, aga ta ei ole see, mis ta oli aastate pärast, kui ta oli enesega tööd teinud," lisas ta.