Krimisari "Von Fock" sai esimese Eesti sarjana kirjeldustõlke

Esimese lavastusliku sarjana on kõikidele "Von Focki" osadele loodud nüüd kirjeldustõlge, mis annab vaegnägijatele võimaluse senisest paremini saada osa sarja sündmustest. Kirjeldustõlge vahendab sõnades sarja olustikku ja tegevusi, täiendades sel moel sarja dialooge ja andes edasi toimuvat, mis ei ole tekstiline.

Rahvusringhäälingu ligipääsetavusteenuste valdkonna juhi Külli Suurevälja sõnul on kirjeldustõlge sündinud ERR-i initsiatiivil, sest tegemist on uue ja kvaliteetse sarjaga, millest võiks osa saada võimalikult paljud: "Varem on kirjeldustõlget tehtud küll kodumaistele filmidele ja sündmustele, sarjadele aga mitte. Ligipääsetavuse suurendamisel on see märgiline samm."

Kirjeldustõlke on ERR-ile loonud Kirjeldustõlge OÜ.

"Von Fockile" on loodud ka toimetatud eestikeelsed tiitrid, mis parandavad vaatamisvõimalusi vaegkuuljatele, keeleõppijatele kui ka kõikidele neile, kes soovivad helile lisaks tekstilist tuge. Samuti saab sarjale valida ingliskeelsed subtiitrid.

Nii kirjeldustõlge kui ka eestikeelsed subtiitrid on valitavad. Telerist vaadates saab neid sisse ja välja lülitada teleripuldist, Jupiterist vaadates leiab nii subtiitrid kui ka kirjeldustõlke vastavate ikoonide "subtiitrid" ja "keel" alt. Hetkel on "Von Fock" nähtav Jupiteris, tõlked saab lisada nii veebis kui ka telerakenduses.

"Von Fockile" saab valida kirjeldustõlke Autor/allikas: ERR

Kirjeldustõlget saab teles ja Jupiteris valida ka osale kodumaistele mängufilmidele, hetkel näiteks mängufilmidele "Sangarid", "Siin me oleme", "Mehed ei nuta", "Nukitsamees".

Traditsiooniliselt on kirjeldustõlkega vaadatav vabariigi aastapäeva kontsert ning valitud suursündmused. Ka sel aastal saab kirjeldustõlke tantsupeo kolmas etendus, mida vahendab ETV.