Kalakokk: suvine kalaelamus sünnib lihtsatest koostisosadest

"Terevisiooni" suvises kalaköögis valmis maitsev vimmaäkis ja grillitud lest. Kalakokk Indrek Tekko sõnul valmistas ta vimmaäkist vanade kalurite traditsioonilise retsepti järgi.

"Kala värskuse hindamine algab visuaalselt. Vaatame kalale silma, kui särav silm tal on. See näitab ära põhilise värskuse ja ka kala lõpus näitab ära kala värskuse," selgitas kalakokk ja Kalamajaka tegevjuht Indrek Tekko.

Lesta on väga lihtne puhastada. "Võime teha kääride või noaga. Võtame seest soolikad välja, loputame korra vee alt läbi ja ongi puhas. Vimmaga on natuke keerulisem, vimb tuleb ära fileerida. Teeme vimmaäkist ja grillime lesta."

Tekkol on äkise jaoks vanade kalurite traditsiooniline retsept. "Lihtsalt teeme soola ja pipraga kokku nagu vanasti paadis kohe peale püüki tehti. Seejärel lõikame väikesteks kuubikuteks, lisame natuke oliiviõli, tilli, hakitud sibulat, paneme kõik purki ja raputame, tõmbab soola-pipra-õli sisse ja serveerime väikesel näkileival."

Lesta maitsestas Tekko samuti soola, pipra ja kerge oliiviõliga. "Peale pigistame sidrunit ja kõrvale teeme värsket kartulit."

Lestadele grillil lisas Tekko Portugali stiilis Baski kastet, mis koosneb oliiviõlist, valge veini äädikast ja natuke soola. "See niisutab kala ja annab mõnusat mekki. Keeran kala grillil neli-viis korda kindlasti, et mahlasus säiliks ja kala ei kuivaks liigselt ära," juhendas kalakokk. "150–170-kraadises kuumuses küpseb lest umbes kümmekond minutit, oleneb lesta suurusest."

Vimmaäkis tõsta näkileivale ja lisada peale natuke sidrunit.