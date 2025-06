Eesti kõige rõõmsam kooliõde: lapsed on oma pere nägu

Eesti kõige rõõmsama kooliõe uhke tunnustuse pälvinud Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi kooliõde Laura Somelar rääkis Vikerraadios, et lapsed on oma pere nägu ja vahel tuleb lapsele kinnitada, et alati ei lähegi kõik hästi, aga sul on selja taga inimesed kes sind toetavad, ja kui sa kukud, püütakse sind kinni.

"Kooliaasta on õpilaste jaoks läbi, aga minu jaoks veel mitte, otsad on veel vaja kokku tõmmata," ütles Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi kooliõde Laura Somelar, kes valiti Eesti kõige rõõmsamaks kooliõeks.

Somelar loodab, et kooliõe kuvand, kelle tööks on anda vaid peavalutablett ja öelda õpilasele, et mine nüüd koju, hakkab ära kaduma. "Hästi palju on ennetustööd. Tervisekontrollid, vaktsineerimised. Ideaalis tahaks olla see, kes ei ravi, vaid et terved lapsed käiksid koolis. Selle jaoks me oma panuse anname. Kooliõde koju ei saada, koju lubab ikkagi lapsevanem."

Somelar õppis ise Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis, käis seal ka praktikal ning läks tööle Põhja-Eesti regionaalhaiglasse. "Mingil hetkel helistas mulle Järveotsa Gümnaasiumi kooliõde ja ütles, et tema läheb pensionile, kas ma sooviksin kooli tööle tulla. Nüüd mul kolmas kooliaasta lõppes ja ma olen väga rõõmus," sõnas Somelar.

Kõik Tallinna kooliõed kuuluvad ühendusse, kus on kokku üle 100 kooliõe. "Mõnikord ikka läheb üksildaseks, oled oma kabinetis, tööpäevad on väga kiired, tuleb kuidagi leida viis, et üksteisega rohkem aega veeta ja kogemusi vahetada. Üksteisele oma emotsioonide ventileerimine annab kergustunde."

Kõige rõõmsama kooliõe valimise kuulutas välja Peaasi.ee. "Lastel peavad olema baasvajadused täidetud. Lapsed tahavad juba väikestena nii täiskasvanulikud olla. Vahel piisab vestlusest, et alati ei lähegi kõik hästi, aga sul on selja taga inimesed, kes sind toetavad, kui sa kukud, keegi püüab sind kinni. Ei pea üksinda hakkama saama. Lapsed on oma pere nägu. Me ei pea kogu aeg rakkes olema."

Raskemate vaimsete teemade puhul on koolis mitmeid tugispetsialiste, kes teevad omavahel koostööd, et last aidata. "Minu uks on alati lahti, minu juurde julgetakse tulla. Olen selleks tööd teinud."

Kõige raskem periood Somelari sõnul on õpilaste jaoks jaanuar. "Õpilaste jaoks on oluline teada, et ta ei pea kellelegi aru andma, kelle juures ta on käinud ja mida rääkinud. Lihtsalt tule ja räägi murest või istu kasvõi nõutuna, küll me su lahti muugime."

"Kooliõde teeb 1., 3., 7. ja 10. klassis lastele tervisekontrolli, mis hõlmab ka mõõtmist-kaalumist. Kõik kaaluiseärasused, mis seal välja kujunevad saab õde lisada õendusplaani edasiseks jälgimiseks. Jälgime nii kaua, kui on vaja, aga väga palju tuleb lastel kodust."

Kooliõel on ka lapsevanematega päris tihe side.