ETV telelegendide laupäeva fookuses on Mati Talvik ja Merle Randma

Juulis 70. sünnipäeva tähistav ETV teeb suvistel laupäevadel kummarduse telelegendide ees ja toob ekraanile saated, mis on kirjutatud kodumaisesse teleajalukku. Sel nädalal pööratakse tähelepanu Mati Talvikule ja Marle Randmale.

"Talvik, Eesti Televisioonist" ​(2017)

14. juunil kell 18.45 ETV-s

50 aastat televisioonis, 75 aastat elus. Läbi selliste aegade, kuidas sai see võimalikuks? ETV vapinäo Mati Talviku telepõllul küntud vagu on sedavõrd pikk ja sügav, et tõenäoliselt osutub millegi samaväärse kordamine Eestimaal aegade lõpuni võimatuks.



"Elu lugu. Merle Randma" (2015)

14. juunil kell 20.40 ETV-s

Kohvikus "Boheem" askeldavas blondis naises tunneb vanem televaataja ära kunagise diktori Merle Randma. Ja nii ta tegutsebki mitmel rindel, sest elus ei tohi seisma jääda.

"Saatevigad" (2012)

14. juunil kell 20.50 ETV-s

Aasta jooksul kokku kogutud teleapsud. Toimetaja Reimo Sildvee.