Tallinnas tegutseb suvel taas kiirabi jalgrattabrigaad

Rattakiirabi juht Mari-Ann Voogla rääkis "Terevisioonis", et nende reageerimiskiirus Tallinna kesklinnas on kolm kuni viis minutit ning kaasas on neil sama varustus, mis kiirabiautoski. 1. juunil alustanud brigaad on tänaseks teinud juba 21 väljakutset.

"Jalgrattabrigaad on eelkõige sellepärast vajalik, et Tallinna kesklinnas, eriti vanalinnas väga kiiresti kohale jõuda. Meie reageerimisaeg on kolm kuni viis minutit," ütles brigaadijuht Mari-Ann Voogla.

Rattabrigaadi vastutusalaks on terve Tallinna kesklinn ning hooaeg algas 1. juunil.

"Seni on läinud üsna töiselt. 21 kutset on tänaseks tehtud. Mõni on natuke alkoholiga liialdanud, on traumasid, peavalusid, vererõhukutsed," loetles Voogla.

"Meie töö on 12 tundi ratastel, kes ei jõua 12 tundi sõita, saab varieerida ka kuue tunni kaupa," ütles rattabrigaadi liige Kaido Voogla. "Kogu aeg oleme liikumises. Meil kindlat kohta ei ole, kus me seisame. Tavaliselt, kui me oma põhimajast, Retke teelt tuleme, teeme vanalinnas tiiru, sadam, Balti jaam, erinevad pargid vaatame üle. Oleme kogu aeg nähtavas piirkonnas."

Pärast lõunat ja õhtupoole on väljakutseid rohkem.

Varustuse poolelt on rattabrigaadil olemas kõik vajalik, mis kiirabiautoski. "Lihtsalt natuke vähendatud kujul," täpsustas Mari-Ann Voogla.

Kuue tunniga sõidab rattabrigaad keskmiselt 50 kilomeetrit, 12 tunni jooksul peaasjalikult 70–80 kilomeetrit.

"Rattabrigaad võiks olla kõikides meie suuremates linnades, Tartus, Pärnus, Viljandis," nentis Kaido Voogla. "Ühest brigaadist piisab täiesti. See on hooajaline, kolm suvekuud tuleb ära kasutada."

Mari-Ann Voogla tõi välja, et ikka kiputakse eksima põhitõdede vastu, et palava ilmaga joo palju vett ja ära jää päikese kätte magama. "Sellepärast me tihti äratame ka pingil magajaid, et nad pärast meie patsientideks ei saaks."