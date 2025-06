Kolmes klassis korraga tunde andnud õpetaja: see võiks olla muutuste algus

"Osalesime oma tiimiga võimendatud õpetaja pilootprojektis, mis tähendab seda, et mina andsin korraga tundi kolmes klassiruumis. Mina olin oma klassiruumis üksinda, aga õpilased mööda Eestit laiali," selgitas matemaatikaõpetaja Triin Meritam.

Õpetaja sõnul on selline õpetamisviis tulevikus paratamatu, sest kvalifitseeritud õpetajaid lihtsalt piisavalt ei ole. "Ei saa ju arvata, et matemaatika õpetamine jääb kogu aeg ühesuguseks, see võiks ja peakski muutuma."

Koroona ajal kogetu andis enesekindlust, et sellist võimalust, õpetada korraga kolmas klassiruumis, üldse proovida. "Vahe on selles, et koroona ajal tegin kodus tundi, oma keskkonnas. Seekord oli tunde vaja rohkem ette valmistada, sest proovisime ka uusi lahendusi. Tunnis kasutasime videolõike, mida õpilane sai kodus järgi vaadata."

Matemaatikaõpetaja seisis tühjas klassiruumis ja suhtles õpilastega ekraani vahendusel. Samal ajal istus õpilastega koos klassiruumis ka üks inimene, kes valvas, et klassis oleks kord ja keegi ei spikerdaks.

"Sama süsteemi saab kasutada väga erineva tasemega klassides, näiteks kui mõned õpilased on aeglasemad. Siis on abiks õpetaja, kes tegeleb aeglasemate õpilastega," tõi Meritam välja.

"Räägid tunnis natuke intensiivsemalt, mõtled eelnevalt läbi kohad, kus õpilastel küsimused võivad tekkida. Kursuse tagasiside tundidele oli väga hea ja hindeliste tööde tulemused palju üle keskmise."

Meritami sõnul oli õpilaste üldine tagasiside 7,3 punkti kümnest.

Iga 20 minuti tagant vahetas õpetaja tegevust. "Et õpilane ei jääks ekraanil ainult mind vaatama, et ta kasutaks rohkem oma potentsiaali. See võttis rohkem energiat, sest läbi ekraani õpilaste kaasatõmbamine on natuke raskem."

"See projekt jätkub, see võiks olla muutuste algus. Alustab ka füüsikaõpetajate võimendatud õpetajate projekt Ida-Virumaal," tõi Meritam välja.