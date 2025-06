Maria Kallastu: "Push Iti" edu järel sain aru, et pean suuremalt mõtlema

Maria Kallastu rääkis "Terevisiooni" stuudios, et võttis möödunud aasta hiti "Push It" edu tuules muusikast väikest pausi, et saada aru, mida ta täpsemalt teha soovib.

Laiema avalikkuse teadvusesse jõudis Maria Kallastu koos Nubluga valminud R2 aastahitiga "Push It".

"Kuna see lugu oli nii suur nagu ta oli, siis see pani paratamatult mul aju tööle, et pean ise ka nüüd suuremalt mõtlema ja natukene rohkem enda sisse vaatama, mõtlema kuidas ja mida ma täpsemalt tegema pean," selgitas Kallastu.

"Sellepärast on mul ka muusikas natukene pikem paus sees olnud, sest tahtsin võtta selle aja, et kõik korralikult läbi mõelda," lisas ta.

Vahepealse ajaga on Kallastu teinud väga suure sammu sisemise selguse poole ning neljapäeval ilmub ka uus singel "Amore Tossico". "Ühe 1970. aastate Itaalia filmi järgi pandud nimi. See räägib ohtlikust ja toksilisest armastusest. Tegime selle loo koos Boipepperoni ja Mattias Tirmastega. Meil on selline dünaamiline trio tekkinud," rääkis Kallastu.

"Mulle meeldib nendega koos muusika teha sellepärast, et meil ei ole rollid otseselt jaotunud. Me kõik teeme kõike. Kuigi Mattias oskab pilli mängida, Boipepperoni on produtsent, mina laulja, siis me kõik produtseerime, kõik kirjutame. See sümbioos on nii tore olnud ja hea meel, et sellised inimesed leidnud olen," sõnas Kallastu.