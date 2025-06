Karmis Hiina võitluskunstilaagris õppinud Candy Kikkas: algus oli väga hull

Näitleja Candy Kikkas õppis kuu aega Hiina karmide tingimustega võitluskunstide laagris ning rääkis "Vikerhommikus", et tema suurimaks unistuseks on näidelda märulifilmis. Kikkase sõnul oli algus nii raske ja kultuurišokk nii hull, et ta tahtis juba esimesel päeval Eestisse tagasi lennata.

"Treenisime umbes seitse tundi päevas, õhtul lõpetasime kell kuus, aga ka pärast seda harjutasid osad edasi," ütles näitleja Candy Kikkas, kelle unistuseks on näidelda märulifilmis. "See lihtsalt paelub mind, sest ma olen terve elu olnud püsimatu. Näitlemist ma jumaldan ja armastan ja kung fu on sellest kõigest kombinatsioon."

Kikkas alustas oma unistuse täideviimist kolm aastat tagasi, kui läks õppima võistluskunste, aga Eestis pole võimalik õppida midagi sellist, mis näeks ka ekraanil äge välja. "Sain sellest laagrist kõige rohkem just vaimset poolt."

Laager oli suunatud eelkõige välismaalastele ning õpetajateks kunagised mungad, kelle jaoks see oli olnud pikka aega eluviis.

"Esimene nädal oli väga raske. Just esimene päev oli minu jaoks selline, kus ma päriselt tahtsin pileti tagasi Eestisse osta. Kuna ma ei ole varem Hiinas käinud, siis see kultuurišokk oli ikka meeletu. Ma arvasin, et kõik on väga vaikne, viisakas, distsiplineeritud. Juba Hiina rongijaama jõudes oli kõik aga väga räpane ja lärmakas," tõi Kikkas välja.

Iga päev ärkas ta kell kuus, kell seitse algas juba treening. "Päeva esimene pool tegime üldfüüsilist trenni, kehakonditsioneerimist. Mul on ka videod, kus mind nii-öelda pekstakse, mis avab kõik energiad. Pärast lõunasööki õppisime erinevaid relvi, puuroikaid, mõõku, erinevaid kette," selgitas Kikkas. "Mina õhtul enam trenni teinud, seitse tundi olin minu jaoks piisav ja tahtsin õhtul puhata. Kell kümme pidime magama minema."

Kikkas on väikest kasvu ja enda sõnul väga hüplev. "Kui olen vaadanud märulifilmide kaadritaguseid, siis paljud näitlejad pole sedagi teinud, mida mina olen teinud," nentis märulifänn.

"Ma lasen elul ennast nüüd juhtida. Eestis on sellel alal tühimik. Võib-olla olen mina see esimene, kes sellise asjaga silma paistab," muheles Kikkas. "Printsessi pole minus kunagi olnud."

Praegu kontakteerub Kikkas erinevate agentidega, et leida enda jaoks sobivaim.