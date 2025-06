ETV2 pühapäevane teemaõhtu on pühendatud Uno Loobile

31. mail möödus 95 aastat muusik Uno Loobi sünnist. Sel puhul pühendab ETV2 oma pühapäevase teemaõhtu just talle.

19.30 "Estraadisangarid: Uno Loop" (2017)

Uno Loop on läbi aegade olnud Eesti üks armastatuim laulja ja teda on kogu elu saatnud kuvand suurest südametemurdjast. Kuid Loobi muusikuteed ei iseloomusta mitte pelgalt tuhanded kontserdid ja sajad solistina lauldud laulud, vaid ka mõned tema enda poolt kirjutatud muusikapärlid. Loobi 1971. aastal loodud laulu "Kamina ees" peetakse Eesti esimeseks bossanoovaks. Jälgime, kuidas vanameistri ammune hitt läbib enneolematu uuenduskuuri ja saab 21. sajandi värvilise kuue. Autorid Roald Johannson ja Jaak Kilmi.

20.00 "Saaremaa valss: Uno Loop 75" (2005)

Kuressaares toimunud suvefestival "Saaremaa valss", kus esinesid lauljad mõlemalt poolt Soome lahte. Saatejuht Reet Linna.

20.50 "Peiar" (1984)

Filmi aluseks on Mait Agu seatud folksõu ansamblilt Peiar. Solistid Uno Loop ning õed Ele ja Kaja Kõlar. Režissöör-operaator Kristjan Svirgsden.

21.20 "Uno Loop. Armastuse värvid" (2020)

Legendaarne laulja, suurepärane kitarrist ja pedagoog ning ka edukas sportlane Uno Loop on Eesti kultuurilukku jätnud kustumatu jälje. Mehe 90. sünnipäeval vaatasid ajale tagasi tema sõbrad, tuttavad ja kolleegid. Autorid Karmel Killandi ja Anu Välba, režissöör Maarika Lauri.

22.20 "Täna õhtul...: Uno Loop" (2009)

Uno Loobi muusikat armastavad nii vanad Horoskoobi fanaatikud kui ka noored elektroonilise muusika huvilised, viimased neist on isegi asutanud ansambli The Unoloops. Millist värvi on armastus, näeme seekordse stuudiokontserdi publiku ja saatejuhi Vahur Kersna nägudelt.