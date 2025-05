VIDEO | Linnateatri näitlejad esitasid laste kirjutatud tekste uue teatrimaja ehitamisest

Proovid juba uues teatrimajas käivad. "Eks ta ikka ületab meie ootuseid. Mina ei osanud küll oodata, et ta on nii pompoosne. Aga seal on ikkagi säilinud see kodusus, ta ei ole mingi tohutu palee, aga ta on võrratult palju suurem kui enne. Hubane olemine on seal säilinud," rääkis Elisabet Reinsalu.

"Hommik Anuga" stuudios leidis uue maja avamise ootuses aga aset laste kirjutatud tekstide esimene lugemine Tallinna Linnateatri näitlejate Elisabet Reinsalu, Rain Simmuli ja Argo Aadli poolt.