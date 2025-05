Piibe teater toob lavale Eesti kõige suurema naise traagilise loo

Lavastaja Arlet Palmiste rääkis "Ringvaates", et Eesti suurim naine Alviine Pedriks kaalus 329 kilo ning tema ümbermõõt oli kolm meetrit. Palmiste sõnul on positiivse ellusuhtumisega naise traagilisest loost meil kõigil nii mõndagi õppida.

"Dokumenteeritud ajaloo järgi suri 1938. aastal Eesti kõige suurem naine Alviine Pedriks. 1935. aastal võeti tema mõõdud ja nende mõõtmiste põhjal kaalus Alviine 329 kilogrammi, ümbermõõt oli kolm meetrit, käe ümbermõõt 89 sentimeetrit ja pea ümbermõõt 65 sentimeetrit," ütles Piibe teatri lavastaja Arlet Palmiste.

Lavastaja sõnul olevat Alviine ise oma eluajal öelnud, et 45-aastasena tahaksin kaaluda 450 kilo, siis oleks kümme kilo iga eluaasta kohta. "Ta oli ülipopulaarne, läks tööle tsirkusesse, et raha teenida, sest ta ei saanud liikuda. Näitas ennast raha eest. Temaga tehti palju intervjuusid ja seetõttu me tänasel päeval temast teamegi."

Nooruses oli tal närvihaigus, mille tagajärjel muidu õbluke tütarlaps hakkas kaalu koguma. "Lõpuni ei olegi teada, miks tal viga oli," nentis Palmiste.

Palmiste kirjutas Alviinest näidendi, mis jõuab Piibe teatris lavale. "Meil on olemas numbrid ja faktid ja nüüd me kujutame ette, mida ta võis tunda ja tegelikult mõelda. Ta oli noorena kõrtsidaam ja vahetas töökohti igal aastal. Miks ta vahetas? Midagi seal ikka oli, et ta ei jäänud kuskil pidama. Tal surid ära ema, isa, viimane abikaasa ja ta jäi täitsa üksinda. Lapsi tal polnud, ainult kasutütar, kes temalt ka ära võeti," ütles Palmiste. "Ta ise ka väga siiras linnuke ei olnud, räägiti, et tema teemajas sai ka tüdrukuid tellida."

Alviine suri 48-aastasena. "Me kindlasti ei taha oma lavaloos seda austatud prouat naeruvääristada mitte mingil moel," tõdes Palmiste.

Alviinet kehastab näitemängus Margus Prangel. "Komöödia on see suhtumine, selles mõttes, et kuidas inimesed temasse suhtusid ja naeruvääristasid teda selles ajas, aga see on ikkagi kurblik lugu. Esimese ja teise vaatuse lõpus tõmbab ikka kerge pisara ja klombi kurku küll," nentis Palmiste.