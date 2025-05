Viie lapse ema: sel suvel võiksime skrollida iseend ja teineteist

Viie lapse ema Triin Lumi rääkis "Terevisioonis", et tema selle suve motoks on võtta aega üksteise jaoks ning skrollida iseend ja teineteist, mitte nutiseadmeid. Selleks küsib ta iga päev iseendalt ja oma lastelt, mitu tundi oleme saanud täna koos olla, mitte seda, mitu tundi me täna nutiseadmes olime.

"Meil on viis last ja laste vanusevahed on väikesed. Väiksemad lapsed on 9- ja 11-aastased ja vanemad 15- ja 17-aastased ehk huvid on väga erinevad. Meil on neid lapsi, kes käivad suvel laagris ja vanaema juures ja lapsi, kes käivad lisaks laagrile ja vanaemale ka tööl. Mulle tundub, et suvi on sahverdatud, igasse kuusse jätkub tegevusi."

Lumi sõnul on nende maavanaema 50 kilomeetrit Tallinnast.

"Laagrite jaoks raha kogumine on ju osa pere eelarve planeerimisest. Kui talvel on kõrgemad elektrihinnad, siis suvel on kõrged laagrihinnad. Lapsed ühte laagrisse saata on lihtsam ülesanne. Kui lapsed on aktiivsed ja käivad mitmes trennis, siis laagritasude proportsioon pere-eelarves on üsna suur," ütles Lumi, kelle lapsed käivad korvpallis, džuudos, kunstikoolis ja tennises.

Õnneks on olemas projekte. "Tüdrukud, kes kunstikoolis käivad, disainilaagrid ja kunstikooli laagrid ei ole enamasti väga kõrge hinnaga ja on tasustatud projektide abil, mis tähendab, et omaosalus on pigem väiksem kui suur. Nädalaste spordilaagrite hinnad jäävad vahemikku 250-350 eurot ja kunstilaagrid 150-250 eurot," tõdes Lumi.

"Minu selle suve moto on skrollida iseennast ja teineteist. "Ehk 1. juunist alates hakkan ma ennast väga teadlikult korrale kutsuma ja ei küsi enam lastelt, mitu tundi päevas sa oled täna seadmes olnud, vaid küsin hoopis iseendalt ja lastelt, mitu tundi me täna oleme koos saanud olla. Siis ei pea võib-olla panema nii palju raha ka laagrite peale, kui me võtame rohkem aega teineteise jaoks. Lapsed tahavad vahel olla ka lihtsalt niisama, ilma programmita, kuigi vanemal on muidugi mugav, kui ma lapsed ära sahverdan," tõdes Lumi.