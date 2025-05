Kindluse kooli köögis valitseb koostöö: kokk kuulab soove ja lapsed söövad

Aasta kooliks valitud Kindluse kooli peakokk Inga Valk rääkis "Terevisioonis", et õpilaste lemmiktoitudeks on pasta Bolognese ja koorene kalasupp ning tõdes, et ainuüksi terviseampsudeks läheb neil kahe kuuga tonn puu- ja juurvilju. Peakoka sõnul arvestab ta väga õpilaste soovidega, mida menüüsse panna.

"Ilmselt annab kooli hommikusöögi külalislahkelt lai valik aimu minu eelmisest tööst hotellinduses. Teismelised lapsed on tulnud rohkem hommikusööki sööma, kui me oleme hommikumenüüsse lisanud muna ja võileivavaliku," ütles Inga Valk, kes on Kindluse kooli loomisest alates olnud kooli peakokk. "Kui toit on maitsev, ei krimpsuta keegi nina."

Lemmiktoidud on Kindluse koolis pasta Bolognese ja koorene kalasupp. "Õpilased käivad leti juurest läbi ja annavad oma soovidest teada," lisas Valk. "Väga palju arvestame laste soovidega."

Köögivilju ja juurvilju kasutatakse toidu tegemisel iga päev väga palju. "Pooltel lastel pole õrna aimugi, kui palju nad igapäevaselt köögivilju söövad. Praegu on selline aeg, kus puuvilja - ja juurviljaampse läheb rohkem, sest ilmselt lapsed tajuvad seda, et vitamiinipuudus hakkab tulema. Kahe kuu jooksul läheb meil tonn juur- ja puuvilju lihtsalt ampsuna, mis on väga suur kogus."

Koka sõnul tulevad nad rahaliselt välja, sest Kindluse kool on suur ja siin õpib palju lapsi.

"Hommikusöögihitid meie koolis on praemuna ja omlett," tõdes 9. klassi õpilane Zlata Strelets. "Mina õppisin just koolis sööma mintai fileed, mulle kala muidu üldse ei meeldinud. Tänu koolile hakkasin seda sööma."

"Smuutid ja Caesari salat on koolis väga head," lisas 9. klassi õpilane Viktoria Kanarjova.

"Tegime kokandustunnis suvikõrvitsakotlette, need tulid nii head, ütlesime Ingale, et kas saaks neid koolis lõunaks teha, ta tegi ja väga maitsev oli," tõdes 9. klassi õpilane Siim Anier, kes on enda sõnul tänu maitsvatele koolitoitudele ka kodus rohkem kokkama hakanud. "Inga tehtud maitsevõid on ka väga head. Hommikuti on menüüs pasteeti ka. Ja kas sa kujutad ette, pudru peale paneme toormoosi!"