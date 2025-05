Kristi Pärn-Valdoja: uue paavsti pressikonverents oli nagu rokkkontsert

Pärn-Valdoja pidi pühapäeval koju tagasi lendama, kui üks tuttav talle ütles, et pühapäeval toimub uue paavsti esimene missa. Kuigi algul mõtles Pärn-Valdoja, et jätab sündmuse vahele, siis jäi see tal kripeldama. Lennupiletid vahetama hakates selgus, et lisaks pühapäevasele kohtumisele rahvaga on esmaspäeval ka pressikonverents.

Pärn-Valdoja täitis ära akrediteeringu taotluse, mis kahel korral küll kiiresti tagasi saadeti, aga lõpuks sai ajakirja Säde peatoimetaja pressipääsme kätte.

Pärn-Valdoja ootas, et tegu on tavalise pressikonverentsiga, kus paavst istub laua taga ja vastab talle esitatud küsimustele, aga niimoodi see absoluutselt ei olnud. "Tegelikult ei olnud seal ajakirjanikud. Seal olid ka diplomaadid, Vatikani enda personal ja kõikvõimalike tähtsaid inimesi. Osad olid sinna tulnud ka rinnalastega. Seal oli väga palju ka muud rahvast lisaks ajakirjanikele," rääkis Pärn-Valdoja Vatikanis toimunud pressikonverentsist.

"Mina võrdleksin seda rokkkontserdiga. Kirjas, kus selgitati milline näeb välja päevakava, seisis, et kell kaheksa avatakse uksed, pressikonverents ise pidi hakkama kell kümme," rääkis Pärn-Valdoja ning lisas, et enne pidi läbima turvakontrolliga värava. Kella veerand kümneks olid kõik paremad kohad ära võetud. "Paavst lasi ennast vaadata ikka tund aega."

"Mingeid instruktsioone ei jagatud, kogu aeg käis mingis sebimine, rahvas pidi kuidagi selle aja seal sisustama. Pärast ma lugesin New York Timesi otseblogist, et kõvemad tegijad tulid juba hommikul kell seitse kohale," muigas Pärn-Valdoja.

Kontserti meenutas Pärn-Valdojale ka asjaolu, et lavale tulnud paavsti võttis publik plaksutades vastu nagu tõelist staari. "Mulle meeldis see, et tal on ka täitsa huumorimeel olemas. Ta ütles alustuseks inglise keeles "ma tänan niivõrd sooja vastuvõtu eest, aga kui te peale minu kõnet ka veel ärkvel olete ja siis ka plaksutate, siis võtan ma seda veel suurema komplimendina"," muigas Pärn-Valdoja ning lisas, et tema kõrval vajuski üks noormees mõnusasse unne.

"Ta seal poliitilist avaldust ei teinud. Tänas ajakirjanikke, natukene manitses. Ütles, et ajakirjanikud ei peaks kasutama sõnu kui relvi, mitte sõnadega uut sõda algatama, vaid jagama rahusõnumit. Ta rõhutas ka seda, et sõna on vaba ja eraldi pöördumise tegi ka vangistatud ajakirjanike vabastamiseks," rääkis Pärn-Valdoja.