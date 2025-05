AI ekspert: tehisaru loodu tuvastamise vilumus tuleb kogemusega

AI on muutunud nii osavaks, et tihti on keeruline öelda, missugune pilt või tekst on päris inimese tehtud või hoopis tehisaru genereeritud. Tehisaru ekspert Jarmo Tuisk rääkis "Terevisioonis", et vilumus tehisaru loodut ära tunda, tuleb kogemusega.

Jarmo Tuisk sõnas, et kahtluse korral, kas mingi visuaalne materjal võib olla tehisintellekti poolt genereeritud, tasub keskenduda detailidele. "Vaata korra uuesti, vaata detaile, sest üldiselt generatiivse AI loomingus on detaile täpselt tabada väga keeruline. Kuidas on käed, kas on normaalsed liikumised, kas tekivad mingisugused artefaktid, objektid, mida me tavalises olukorras ei näe," andis ta soovitusi.

Tehisaru on sisenenud jõudsasti ka kooli- ja töömaastikele. "Me oleme harjunud hindama inimese edasijõudmist õpingutes selle põhjal, millised kirjalikke töid ta esitab meile. Me ei ole kunagi pidanud kahtlema, et keegi teine on selle töö teinud. Nüüd on juba üsna keeruline esitatud teksti puhul aru saada, kas selle üldse tegi inimene. Väga sageli on selle teksti taga hoopis tehisaru, see võib küll väga palju elusid mõjutada," sõnas Tuisk.

"Me ka ju palkame inimesi tihtipeale kirjalike tekstide põhjal: motivatsioonikirjad või mingisugused kodutööd. Kas saab töö või ei saa, võib olla väga palju mõjutatud sellest probleemist või lahendusest, kui palju seda tehisaru kasutatakse," jätkas Tuisk.

Kuigi inimese käsutuses on tehisintellekti ära tundmiseks erinevad programmid, siis tehisaru iseseisvaks tuvastamiseks on vaja lihtsalt kogemust ja vilumust. "Olles ise valdkonnas sees, tekib teatud vilumus märgata kiiresti, kas lauselist ülesehitust või teatud sõnakasutust, mis viitab sellele, et ühe või teise asja on kirjutanud tehisaru või keelemudel ära. Enamasti tekib moment, et see vist võib olla tehisaru, aga raudkindlalt öelda seda alati ei julge. Osavamad kirjamehed oskavad tehisaru niimoodi käsutada, et äratuntavus on piiripealne."

Jarmo Tuisk sõnas, et autoriõiguse seaduse mõttes tehisintellektist kunagi autorit ei saa. "Tehisintellektiga puhtalt otsast lõpuni loodud asjad ei kuulu autorikaitse alla. Küll aga võib öelda, et kui märkimisväärne roll on olnud inimesel endal toimetamises, teemadevalikus, ise ülejäänud lõikude kirjutamises, siis terviku lõi inimene ja võib ka autori nime loomingu juurde panna," rääkis ekspert.

"See on hall ala, mis sõltub sellest, kui palju inimese loomingut antud teoses on. Otseselt mainima ei pea, millise lõigu juures sa kasutad tehisaru, sest tehisaru pole tavaline autor autoriõiguse seaduse mõttes," selgitas Tuisk.