Mart Sander uuest paavstist: Trump näeb, et üks ameeriklane võib olla temast palju kõrgem liider

Katoliiklane Mart Sander ütles "Ringvaates", et kuigi paavst ei ole poliitiline amet, siis on tema sõnul võimatu ka sellest mööda vaadata, sest vähemalt statistiliselt on paavst maailma kõige võimsam liider.

Mart Sander ütles, et paavsti valimine on üks huvitav asi. "Ajaloos kõige pikem konklaav on kestnud kaks aastat ja üheksa kuud, seega kunagi ei ole ette teada, kui kaua see aega võtab, tänapäeval reeglina selliseid võimuheitluseid enam ei toimu, viimased paavstid on kõik kahe päeva jooksul valitud," sõnas ta.

"Ennustused on öelnud, et eelmine paavst jääb viimaseks paavstiks, mul võtavad need ennustused kõheduse sisse, kas on mingi maailmalõputärmin või midagi muud, kuni eilse valge suitsuni oli mingi hirm, et äkki midagi juhtub, äkki ei valitagi, äkki Rooma hävib, äkki on tohutu katastroof, äkki maailm hukkub, midagi tiksus sees," mainis ta ja lisas, et kui ta nägi uut paavsti rõdule tulemas, oli tal julge tunne sees. "Oli tunne, et ikkagi maailm jääb kestma."

Sander tõi välja, et kuna ta jälgis paavstiennustusi CNN-ist, siis seal oli Francis Robert Prevost alati esikümnes. "Mulle tundub, et ega talle kõvasid kaarte ei panustatud, sest ameeriklased pole varem saanud ja praegu tundub ka, kas see on liiga poliitiline samm," nentis ta ja rõhutas, et paavst ei ole poliitiline amet. "See ei saa olla, et sealt ei kuma poliitikat läbi, sest paavst on kasvõi statiliselt kõige võimsam liider."

Uuest paavstist on tema sõnul üsna vähe teada ning tegelikult see, mis on inimene enne ja mis saab temast nüüd, ei ole alati seotud. "Aga ta on olnud misjonär ja veetnud aastaid võõrsil, näitab seda, et ta pole mitte jõu ja administratsioonitöö poolest tugev, vaid ta on ka ise öelnud, et just misjonitöö on talle kõige tähtsam ning see kõlab minu jaoks selles maailmas kõige mõjuvamalt vastu."

"Ma ei teadnud seda härra üldse, aga ta tundus mulle sümpaatne ja huvitav kandidaat, kuna Ameerika on praegu unikaalses positsioonis, kus ta pole kunagi olnud – pigem kõigi vaenlane kui kõigi sõber –, siis kui huvitav oleks, kui ameeriklane tõuseks tõeliseks liidriks, Trumpi ma ei pea tõeliseks liidriks," selgitas ta ja mainis, et kui Ameerika presidendile allub 330 miljonit inimest, siis paavstile allub ligi 1,5 miljardit inimest. "See on väga hea, kui Trump näeb, et üks ameeriklane võib olla temast palju kõrgem liider."