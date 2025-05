Taani suursaadik: Eesti dieet on liiga liharikas

"Ringvaade" külastas Euroopa päeva puhul Tallinnas asuvaid saatkondi. Rootsi suursaadik Charlotte Wrangbergi sõnul on Eestis suurepärane toit ja head restoranid, Taani suursaadik Niels Boel Abrahamseni sõnul on siin liiga liharikas dieet ning Poola ajutine asjur Artrur Orzechowski sõnas, et pettus Eestis, sest ootas siin karme külmakraade ja palju lund.

Euroopa päeval saab tutvuda Tallinnas resideeruvate Euroopa Liidu riikide saatkondadega. Orienteerumismänguks tuleb telefoni laadida Navicup rakendus, otsida sealt välja saatkondade aadressid ning vastata küsimustele.

"Meil on Euroopa päeval plaanis Pipi Pikksukaga seoses üritused. On väljas eraldi laud ja tuleb viktoriin küsimustega Pipi kohta, toredate auhindadega. Saame näha ka kuulsa Ilon Wiklandi joonistusi," ütles Rootsi suursaadik Charlotte Wrangberg.

Rootsi saatkonnahoone asub Mustpeade maja lähedal. "Pean ütlema, et on privileeg siin töötada. See maja ehitati 1671. aastal ja kuulus aastakümneid Rootsile. Me tulime siia tagasi 1991. aastal. Olen uhke selle üle, et meie olime esimene riik, kes esimesena siin oma saatkonna avas pärast Eesti taasiseseisvumist. Mõte on sisustada hoone Rootsi tekstiili ja mööbliga. Saatkonna töötajatel pole lubatud siin midagi muuta, sellega tegelevad Rootsi välisministeeriumi ruumidisainerid," tõi välja Rootsi suursaadik.

Eestis on Wrangbergi sõnul suurepärane toit ja väga head restoranid.

Taani saatkonnahoone asub Toompea nõlval. "Tähistasime mullu maja 25. sünnipäeva," ütles Taani suursaadik Niels Boel Abrahamsen. "Ehitasime maja 1990. aastate lõpus. Saatkond on kahel alumisel korrusel ja üleval on minu residents. Saan iga päev nautida imelist vaadet Toompeale ja Pikale Hermannile."

Abrahamsen näeb eestlastes ja taanlastes väga palju sarnasusi. "Suurim erinevus on ilmselt keel. Eesti keel on väga raske. Talved on siin pikemad, aga suved valgemad," tõi Taani suursaadik välja. "Eestis on liharikas dieet. Saan Eestis rohkem liha ja vähem köögivilju kui Taanis."

Poola saatkonna hoone asub vanalinnas ning on ehitatud 1904. aastal. Poola ajutine asjur Artrur Orzechowski on Eestis olnud seitse kuud. "Ootasin siin väga karmi talve, aga pettusin," muheles Orzechowski. "Oli ainult kümme miinuskraadi, aga mina lootsin 25 kraadi või kaht meetrit lund. Ootasin seda hetke, et autoga mõnele saarele sõita."

Orzechowski sõnul on Eestis kõige parem seljanka. "See on parim supp, mida eales proovinud olen. Ja iga kord restoranis püüan seda suppi leida."

Euroopa päeval toimuvast mängust osavõtjatele on Poola saatkond välja pannud poola õunad, poolaka Maria Laidoneri kokaraamatu, ehtsa Poolas punutud korvi ja Poolast nopitud lillede seemned.