"Ringvaade" uuris, kui kaugel on Patarei kommunismiohvrite mälestusmuuseumi ehitus

Patarei vanglakompleksi rajatava kommunismiohvrite mälestusmuuseumi ehitus on täies hoos. "Ringvaade" uuris, kuhu ehitustöödega jõutud on.

Patarei kommunismiohvrite mälestusmuuseum saab olema meie regioonis esimene kommunistlike režiimide kuritegusid ulatuslikult käsitlev muuseum. Muuseum rajatakse endisesse Patarei vanglakompleksi, mida 20. sajandil kasutasid nii Nõukogude kui ka natsi režiim.

"Me oleme siin omast arust teinud päris palju seda tööd. Üks on see, mis füüsiliselt välja paistab, see on läinud natuke helgemaks ja valgemaks. Lisaks muuseumile konserveerime muid seinu: puhastame need natuke vanast ja vaatame, et lagunemine ei jätkuks. Siin seinte vahel on toimunud palju, mis meie mälu häirib," rääkis merekindlust arendav ärimees Urmas Sõõrumaa.

"Mida me saame nende olnud asjadega üldse teha? Me saame neid mäletada. Selles mõttes on muuseum üks tänuväärne koondumiskoht, kus me seda oma mäletamist saame teha. Et mitte tulla siia seinte vahele kurbust üles tõsma, vaid oma unitusi üles tõstma," lisas ta.

Muuseum on kavandatud ligikaudu 5000 ruutmeetrile Patarei kompleksi idapoolsesse ossa, kus on säilinud autentsed vangikongid, mahalaskmisruum, koridorid, vanglahoov koos vangide jalutusruumidega ja palju muud vaatamisväärset.

Muuseumi esimene korrus hakkab kajastama Patarei hoone ajalugu, teine korrus vanglaperioodi ja 40-ndate ja 50-ndate repressioone ning kolmandale korrusele tuleb väljapanek inimsusevastastest kuritegudest maailmas.

"Lepinguline nõue riigiga on teha 2026. aasta alguseks valmis muuseumipool ja konserveerida ülejäänu, et ta ei laguneks edasi. Sellega saame ühele poole juba sel suvel," lausu Sõõrumaa.

Muuseum koos teaduskeskusega on plaanis avada järgmise aasta juunis.