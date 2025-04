Florian Wahl: "Mu vend on lesbi" on õnnistus ja needus üheaegselt

Äsja Kuldse Plaadi galal aasta popmuusika edendajaks valitud Florian Wahl rääkis "Ringvaates", et on oma hittloost "Mu vend on lesbi" ära väsinud.

Kuigi Wahlil on palju nimesid, siis enda sõnul ei ole tal eraldi lavapersoonat. "Vahepeal olen ma pabistaja, vahepeal arrogantne, kunagi ei tea. Ma olen nagu kimäär, kes on kodus närvihaige Silvia Ilves ja siis läheb küsib raha nagu Armin Karu, igast asju võib juhtuda," sõnas Wahl. "Mul ei ole sellist lava ja päriselu isikut – kõik on päriselt Florian Wahl."

Florian Wahli laiema publiku jaoks tuntuks lennutanud hittlugu "Mu vend on lesbi" tekitab artistis praegu kahetisi tundeid. "Midagi rohkem ärevust tekitavamat minu jaoks ei ole kui see sõnade kombinatsioon. Ma olen natuke kuidagi väsinud sellest loost ja selle kuulamisest. Ma olen harjunud põrandaaluselt kitsamates koridorides-katakombides jutlustama-esinema. Ta on selline õnnistus ja needus üheaegselt," sõnas ta.

Estonias toimunud Florian Wahli kontsertlavastus meelitas ooperiteatrisse kohale suured massid. "Mis selle ägedaks tegid, olid ikka kõik need osalised seal. Kõik need florjad, meeskvintett, maailma parim indie-ansambel Ouu, kes minu lugusid tõlgendas, DJ Oskar, Edgar Vunš. Neid nimesid on nii palju, see oli suur tiim ja ma arvan, et tänu sellele see töötaski," sõnas ta.

Uue muusika loomine on Wahli jaoks endiselt olulisel kohal. "Ma arvan, et see on ikkagi number üks minu jaoks muusika ja selle show-biz'i juures. Aga võib-olla aega on kuidagi vähemaks jäänud," nentis ta.

Wahl sõnas, et varem pidi ta end rohkem tsenseerima kui praegu, kuna töötas ka täiskohaga õpetajana. "Nüüd ma olen õppeaine rohkem, laine, mis on vahuks pekstud. Praegu mul on paus sellisest täiskohaga õpetajatööst, nüüd on see muusika laviin minust niimoodi üle sõitnud, et ma kooli ei ole jõudnud see aasta," rääkis Wahl, kes on olnud nii väikeklassi õpetaja kui ka näiteks Jaapanis inglise keele õpetaja.

Oma laienenud kuulajaskonna jaoks Wahl kompromisse aga tegema ei hakka. "Ma kindlasti ei järgi neid ootuseid, üritan mitte lasta sellel enda üle võimust saada. Üritan teha sellise filosoofiaga seda, mis on minu jaoks lõbus, avastada mingeid huvitavaid äärealasid," rääkis Wahl, kes suvel korraldab enda kontserdi näiteks Rummu karjääris. "Praegu on veel tuhin mõelda uusi asju," kinnitas artist.