ARHIIVIPÄRLID | Meenuta Urmas Otti tema 70. sünniaastapäeval

23. aprillil on telelegend Urmas Oti 70. sünniaastapäev. Heidame pilgu ERR-i arhiivikaadritele Urmas Otist nii pildis kui ka videos.

Urmas Ott sündis 23. aprillil 1955 Otepääl.

Aastatel 1974–1975 õppis ta Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedris. Ta lõpetas Tallinna Pedagoogilise Instituudi näitejuhtimise erialal 1979. aastal ja osales Eesti Televisiooni teleajakirjanike kursustel.

Oti televisioonikarjäär algas 1978. aastal Eesti Televisioonis diktorina, töö peamise osa moodustas uudistesaade "Aktuaalne kaamera". Diktoritöö kõrval juhtis ta "Estraaditähestikku" (1983–1989), "Aktuaalse kaamera" uudiseid luges 1991. aasta varasuveni.

Ott juhtis ka saateid "Teletutvus", "Hommikutelevisioon", "Öötelevisioon", aastavahetuse autorisaateid "Urmas Ott ja teised" Vol I–V 1991–1995 jt.

Septembrist 1992 kuni juunini 1998 juhtis Ott Eesti Televisioonis saatesarja "Carte blanche". 2003. aastal juhtis ta "Augustivalgust" (ETV) ning 2003–2006 Kanal 2 saadet "Happy Hour".

Urmas Ott suri 17. oktoobril 2008 raske haiguse tagajärjel.

"Urmas Ott. One Man Show" (2018)

Vahur Kersna 2018. aastal valminud käsitlus Urmas Otist ajal, kui möödus kümme aastat päevast, mil Eesti kõigi aegade kõrgeima lennuga teletäht lahkus taevastele ekraanidele. Režissöör Andres Lepasar, produtsent Ruth Heinmaa.

"Urmas Ott ja teised. Viimane saade" (2008)

Urmas Oti endised lähemad kolleegid ja tema lemmikesinejad kohtuvad aastavahetuse eel restoranis Gloria, et mõttes Urmasele veelkord järele viibata. 80. aastate stiilis telesaade pole pelk mineviku meenutamine, vaid püüab koguda kokku need naljakad ja südamlikud lood Urmase kohta, mis asjaosalistel kunagi meelest ei lähe ning mis näitavad, et Urmas polnud mingi eetripühak, vaid vastuoluline ja värvikas, omamoodi ekstravagantne inimene.

Kohal on omaagsed ETV diktorid ning saadete "Aktuaalne Kaamera", "Estraaditähestik", "Teletutvus" ja "Carte blanche" meeskonnaliikmed. Lisaks Eino Baskin, Ada Lundver jt. Laulab Anne Veski, luulet loeb Lembit Ulfsak. Läbi arhiivikaadrite on loomulikult kohal nii Urmas Ott ise kui ka tema kuulsad saatekülalised. Režissöör Gerda Kordemets, toimetaja Ulvi Pihel, produtsent Ene-Maris Tali, juhtoperaator Kristjan-Jaak Nuudi.