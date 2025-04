Bedwettersi kitarrist Rauno Kutti sorteerib prügi kirega ja innustab teisi

"Prügi ei ole seksikas ja mitte keegi ei taha sellega tegeleda, aga me oleme õppinud, et prügi pole seksikas, kui ta on segamini. Me oleme hästi õnnestunud paar ja tunneme mõlemad prügi sorteerimise vastu huvi. Mõned sõbrad naeravad mu üle," muheles Rauno Kutti, kes on ansambli Bedwetters kitarrist ja eeskujulik prügisorteerija.

Infot prügi sorteerimise kohta on palju ning see võib ka segadusse ajada, et mida ikkagi tohib kuhu panna, näiteks paljud ei tea, et näritud näts ja küpsetuspaber lähevad olmeprügisse. "Õppimisprotsess on võtnud natuke aega, aga see on huvitav õppimine," lisas Rauno.

"Kui sa ühe-kahe jäätmeliigiga pihta hakkad, siis väga ruttu hakkab endal imelik, kuidas ma viskan selle segaolmesse," ütles Anett Kutti.

Kõike aga ei peagi ära viskama. "Köögiviljakoortest, sibulast, küüslaugust ja porgandijääkidest saab teha supipõhja. Kogud selle kokku, purustad pulbriks, natuke soola juurde ja sellest saab ülimaitsva küüslaugusoola maitseaine," selgitas Rauno.

Aneti sõnul elab nende neljaliikmeline pere eramajas ja neil on ainult kaks 80 liitrist konteinerit, mida tühjendatakse kord kuus, üks on segaolme ja teine biojääde. Ülejäänud sorteeritud prügi läheb suurtesse avalikesse konteineritesse.

"Praktiliselt iga inimese kodu lähedal on need juba olemas. Ei ole vaja ju koju kõiki neid konteinereid tellida, see on suur kulu," tõdes Anett.

Rauno sõnul sorteerib ta prügi enda huvist, sest talle meeldib sellega tegeleda ning ta on rõõmus, kui neil on õnnestunud oma loo ja ja tegevustega ka teisi inspireerida.