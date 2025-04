Lasteekraani kevadkalendris kuuleb lugusid kalakesest Rääbu

Lasteekraani lehel on avatud kevadine lihavõttekalender, millest leiab iga päev uue kuuldejutu raamatust "Rääbu".

14. kuni 20. aprillini avaneb Lasteekraani kevadkalendris seitse päeva järjest iga päev üks kuuldejutt raamatust "Rääbu", mille on Raadioteatris sisse lugenud näitleja Argo Aadli.

See on lugu Peipsi järves sündinud kalakesest Rääbu, kellega üheskoos Peipsimaal matkates, saab lugeja tuttavaks sealsete külade elanikega, nende kommete, suviste tegemiste ja ajalooga. Teose autor on Pavel Varunin, tõlkija Peeter Volkonski.

Kalendri lood on salvestatud Raadioteatris, režissöör on Tiina Vilu ja helirežissöör Külli Tüli. Lasteekraani kalendri illustratsiooni on loonud Tuuli Lepik. Audioraamat "Rääbu" valmis Raadioteatris Peipsimaa Pärismuskeskuse ja Kairi Güssoni eesvõttel.

Lasteekraani kevadkalendri leiab siit.