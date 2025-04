Artemi Troitski: vene muusikud loovad paguluses sõjavastast loomingut

Muusikaajakirjanik Artemi Troitski rääkis saates "Hommik Anuga" kuulsatest paguluses elavatest vene bändidest ning tõdes, et kõik nad loovad uut muusikat. Troitski sõnul on Alla Pugatšoval praegu elu õnnelikum aeg, sest saab pühenduda emarollile, kuid siiski andis ka tema hiljuti välja kaks sõjavastast laulu.

"Meie kolisime Eestisse 2014. aastal, kui alles algasid kõik need seiklused Ukrainas, Krimmi annekteerimine, sõda Donbassis. Mulle pole kunagi, harvade eranditega meeldinud Vene riik. Ma armastasin Venemaad, aga riik polnud kuigi sümpaatne," ütles ajakirjanik ja muusikakriitik Artemi Troitski, keda Venemaal nimetatakse välisagendiks.

"Kogu minu elu jooksul on olnud üks lühike periood, mis mind rõõmustas, oli positiivne, dünaamiline. See oli 1980. aastate teine pool, kui oli perestroika," tõdes ajakirjanik.

Troitski sõnul pole Venemaal riigi sees alles jäänud mingit reaalset opositsiooni. "On kangelaslikud üksikisikud, nagu näiteks kadunud Aleksei Navalnõi," tõi ta välja.

"Ma ei usu, et Venemaa ründab Eestit või Balti riike. See tõenäosus on ülimalt väike, sest Eesti on NATO ja Euroopa Liidu liige."

Üldiselt vaatab Troitski Venemaad suure kurbusega, sest seal on olukord halvem, kurvem ja lootusetum, kui see oli 1970. aastatel ja 1980. aastatel.

Suur osa Venemaa muusikutest on riigist lahkunud. "Kaks inimest, põhimõtteliselt vene rokkmuusika rajajad, Andrei Makarevitš Mašina Vremenist elab Iisraelis ja Boriss Grebenštšikov Akvariumist Londonis. Mõlemad kirjutavad uusi laule ja kiruvad sõda. Keskealiste põlvkonna olulisim laulja Zemfira elab Pariisis. Ilja Lagutenko 1990. aastate ülipopulaarsest ansamblist Mumiy Troll elab Los Angeleses. Venemaale on jäänud vähesed, aga kõik kirjutavad uut muusikat," tõi Troitski välja.

"Alla Pugatšoval on kõik suurepärane, minu meelest on tal elu õnnelikum aeg, tal pole kunagi varem olnud tõelist peret, ta pole saanud end kunagi päriselt ja täielikult emana tunda. Just seepärast kolisid nad Iisraelist Küprosele. Seal on hea kliima ja väga head koolid," nentis Troitski, kes tunneb lauljannat isiklikult.

Hiljuti andis Pugatšova välja kaks uut laulu, "Ema" ja "Sõja suudlus". "See on tema reaktsioon toimuvale, need on sõjavastased laulud," nentis Troitski.