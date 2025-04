Parima saatejuhi EFTA pälvis Anu Välba

Anu Välba jaoks on see teine nimeline EFTA. Esimene parima saatejuhi EFTA on tal ette näidata aastast 2017. Anu Välba on pühapäevast "Hommik Anuga" saadet vedanud täpselt kümme aastat. Selle kõrval teeb ta tööd ETV eriprojektides.

Auhinda vastu võttes tänas Välba oma kolleege, perekonda ja televaatajaid. "Ma tean, et kõige rohkem kritiseeritakse telesaateid, ilma ja poliitikat. Reeglina need ärritavad ja teevad halva tuju. Meie üritame head tuju tekitada. Me üritame, et ühel hommikul nädalas vähemalt korraks on sul põhjust naeratada. Ma tahan tänada selle saate tegemise eest. See on prvileeg ja mul on au."