Parima erisaate EFTA võitis "Ukraina stuudio. Päev Volodõmõr Zelenskiga"

Eelmise aasta jaanuaris Eestit külastanud Ukraina presidendi visiidist sündis neli ja pool tundi väldanud otsekajastus Eesti Televisiooni ekraanil. Saatejuhiks oli kogu päeva vältel Epp Ehand, toimetaja Peep Kala, režissöör Rait-Roland Veskemaa. Vaatajateni jõudsid nii visiidi tipphetked kui sisukad intervjuud.

Ehand tõi oma tänukõnes välja, et "Ukraina stuudio. Päev Volodõmõr Zelenskiga" oli tema esimene otsesaade. "Sellest tegin sellise isikliku järelduse, et märgatud saadud olla, tuleb lihtsalt teha pikk saade. Siis on raske mööda vaadata," naljatles ta.

Ehand lisas, et üle kolme aasta kestnud eriprojekti "Ukraina stuudio" on panustanud väga paljud inimesed nii ekraanil kui kaadri taga. See auhind on pühendatud kõigile inimestele, kes on seda tööd teinud ikka selleks, et meie süda ühiselt Ukrainaga ja Ukrainale tuksuks nende raskes võitlsuses. Suur tänu teile märkamise eest!"