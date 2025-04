Marion Selgall: Balti riikide pärimusmuusikas on väga palju sarnast

Pärimusmuusik Marion Selgall rääkis "Terevisioonis", kuidas sündis ansambel The Baltic Sisters ning tõdes, et Balti riikide pärimusmuusikas on väga palju sarnast. Regilaul on Selgalli sõnul siiski miski, mis on eestlastele ja teistele soome-ugri rahvastele omane.

"Me oleme sõna otseses mõttes Balti õed. Mina olen Eestist, Liene Skrebinska ja Vineta Romāne on õed Lätist ja Leedust on õde Laurita Peleniūtė. Me kohtusime täiesti ettearvamatult 2022. aastal Lissabonis rahvusvahelisel muusikamessil WOMEX," meenutas muusik Marion Selgall ansambli The Baltic Sisters loomishetke.

Kuna Eesti, Läti ja Leedu boksid olid kõrvuti, jõudis Selgallini kuuldus, et Leedu boksis on lauljanna, kes laulab sutartinė'sid, mis on Leedu arhailised rahvalaulud.

"Kuna mulle väga need meeldivad, siis ma vaikselt üritasin tutvust sobitada ja siis viimasel messipäeval saime koos laulma ja see kõlas nii hästi, et põhimõtteliselt bänd oligi loodud," sõnas Selgall.

Ansambliliikmed üritavad leida sarnasusi ja erinevusi kolme Balti riigi rahvapärimuses. "Erinevused rikastavad ja sarnasused kõnelevad meile jällegi seda, et meil tegelikult pärimuses on nii palju sarnast ka."

Regilaul on siiski Selgalli sõnul miski, mis on eestlastele ja teistele soome-ugri rahvastele väga omane. "Meil käib pidev põnev õppimisprotsess, vahel kombineerime ja paneme kõik kolm pärimust kokku ka," tõdes Selgall.

Laul "Soka Saule rītiedama" on pärit Latgalest latgali rahvalaulja Domicella Līpeņa varasalvest. "Laulikul oli hästi kurb taust, ta oli vaeslaps ja tal olid väga rasked elutingimused, aga tema laulud olid tohutult kaunid ja helged. Laul "Soka Saule rītiedama" on kõige kurvem tema lauludest. Ta varieeris alati suurepäraselt oma meloodiaid, kaunistas ja ornamenteeris neid," ütles Selgall.

"Aja kari siia!":

"Soka Saule rītiedama":