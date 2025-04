Tenniseklubi president: tennis on üks enim keskkonda kahjustav spordiala

Tenniseklubi president Kairit Kasepuu rääkis "Ringvaates", et aastas toodetakse 300 miljonit tennisepalli, ühe tennisepalli eluiga tenniseväljakul on neli tundi, kuid pall laguneb keskkonnas 400 aastat. Seetõttu otsitakse pallidele taaskasutusvõimalusi ning tulevikus saab pallidest toota laste mänguväljakuid või pehmendada rulapargi mürataset.

"Tennis on üks enim kahjustatav spordiala maailmas tehnikaspordi järel ja seda just tennisepallide tõttu. Aasta jooksul toodetakse 300 miljonit tennisepalli ja kui trennis või võistlustel pallidega mängitakse, siis nende kasutusaeg on neli tundi. Kui profisportlased mängivad turniire, vahetavad nad tennisepalle iga seitsme või üheksa geimi järel," selgitas Reval Ladies tenniseklubi president Kairit Kasepuu.

Kuna tennisepall laguneb keskkonnas 400 aastat ja rohkem, tekkis mõte teadvustada, et tennisepall ei ole tavaprügi ning leida võimalusi neid pikemalt kasutada ning ka taaskasutada.

"Pallis rõhk väheneb ja selle tulemusel ta enam ei põrka ning see annab tunda ka palli löögikiiruses," tõdes Kasepuu, miks palli eluiga on nii lühike.

Nelja aastaga on tennisekeskused üle Eesti kogunud kokku rohkem kui 200 000 palli. "Tennisepallidest kuusepuu, jõuluehted või tugitool on ka kihvtid, aga see pole ilmselt see lõpptaaskasutus, mida me otsime," sõnas Kasepuu.

"Tennisepallis on erinevat värvi kummi ning liimi, mis on kurjajuur, sest läheb kuumutamisel pehmemaks ja vedelamaks ning seetõttu tuli kogu pallist saadav mass sorteerida." ütles Weereci tegevjuht Hans Talgre, kes suutis välja mõelda tehnoloogia, kuidas tennisepall kolmeks sorteerida.

Kui pall on kolmeks sorteeritud, saab sellest juba uusi asju toota. Pallipuru läheb edasi Irusse, kus toodetakse laste mänguväljakuid.

"Mänguväljakute all on kate, kus peal on kulumiskindel kate, mis annab disaini ja värvi, aga selle all on kukkumist pehmendav materjal ning seda me Eestis ise käsitööna teeme, ostes selleks välismaalt materjali sisse, aga miks mitte kasutada purustatud tennisepalli jääke selle kukkumist pehmendava graanuli aseaineks või kombinatsiooniks kummile, mis üldjuhul on pärit kas kummitööstusest või autorehvidest," selgitas Tiptiptapi tegevjuht Rasmus Varunov.

Ega tennisepalli vattki kasutamata jää. "See võib muutuda väga heaks isolatsioonimaterjaliks. Kuna me toodame ka rulaparke ja need teevad palju müra, aga kui me proovime selle kleepida rulapargi alla, vooderdada seest ära, siis need ei tee nii palju müra," möönis Varunov.

Praegu on kõik ideed veel üsna algusjärgus. "Potentsiaal on sellel olemas siis, kui ta asendab midagi," nentis Talgre, kas on lootust tulevikus tennisepalle sel moel taaskasutada.