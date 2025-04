Professor: emoji loob tähendust vähemalt kolmel moel

"Üldiselt väga universaalse tähendusega emoji'sid ei ole. Klassikaline kollane naerunägu ei ole ka ühemõtteline, sest nooremad kasutavad seda sarkastiliselt," ütles Tallinna Ülikooli osaluskultuuri professor Katrin Tiidenberg.

Professori sõnul on õige öelda emoji (hääldub emoodži), emotikon on eelmine põlvkond. "Emojid loovad tähendust vähemalt kolmel moel. See, mida ta tähistab, näiteks madu. See, mida ta kujutab, lisaks maole tähistab ta veel midagi ja see on grupiti erinev. Lisaks kasutatakse neid nii, et kui sõna kõlab millegi moodi, näiteks sõna "silm", inglise keeles "eye" ja hääldub ai, inglise keeles tähendab I "mina", I am (mina olen)," tõi Tiidenberg välja.

Mao piltmärk tähendab ühemõtteliselt, et keegi on uss. "Narkoäris on madu aga heroiin," täpsustas Tiidenberg.

Punase lipu piltmärk tähistab ühemõtteliselt seda, et on mingi probleem, mis vajab lisatähelepanu. "See võib olla heatahtlikus suhtluses, aga nooremate hulgas kasutatakse seda ka kiusamiseks, pannakse kellelegi punased lipud külge."

Kollane piltmärk, millel on sõrm suul tähendab saladust. "Visuaalsele kommunikatsioonile on omane mitmetähenduslikkus ning see on erinevate gruppide puhul emoji'de suureks ressursiks. Kui meie saame sellest ühtmoodi aru ja teised teistmoodi, muutub see justkui salakeeleks või parooliks," tõdes Tiidenberg.

Silmakeste piltmärki kasutavad täiskasvanud selleks, et miski on huvitav, ma pööran sellele tähelepanu. "Põhikoolipõlvkond kasutab seda emoji't pigem selleks, et me vaatame sind etteheitvalt või hukkamõistvalt," täiendas Tiidenberg.

Sageli ei eendu piltmärgi tähendus mitte ühest pildist, vaid just nende jadast. "Kummituse emoji võib olla kiusamises kasutatav sellisena, et seda inimest peaks ignoreerima või tühistama, aga mingites emoji jadades on ta ka huumori või väga naljakate asjadega seotud," tõi Tiidenberg välja.

Piltmärkide eest vastutab Tiidenbergi sõnul mittetulunduslik organisatsioon Unicode Consortium, mille eesmärk on tegeleda standarditega ja neid on praeguseks 3700.