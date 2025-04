Lvivi galerii juht: sõja puhkedes toimus Ukraina kunstielu plahvatus

Kadrioru kunstimuuseumis saab näha Bernardo Strozzi suurnäitust, kuhu on kohale toodud 44 tööd 33-st erinevast kollektsioonist. Üks väga eriline teos on pärit Lvivist.

"Pildil on Püha Peetrus, kes aitab haigeid mehi," ütles Lvivi riikliku kunstigalerii direktor Taras Voznyak.

"Paljud inimesed väljaspool Ukrainat arvavad, et Ukrainas toimub klassikaline sõda, aga Ukrainas on erinevates piirkondades väga erinev olukord. Sõda on meie jaoks juba tavaline olukord. Teile tundub see ehk vasturääkivusena, aga sellegipoolest oleme Lvivis sõjaolukorraga kohanenud," sõnas Voznyak.

Sõja puhkedes olid Ukraina suurima kunstimuuseumi töötajad Lvivis väga murelikud, sest neil tuli kaitsta üle 62 000 taiese. "Sõja algul rändasid kollektsioonid meie riigi idaosast lääneossa. Järgmine samm oli saata kogud Euroopa riikidesse."

Sõda on ka põhjus, miks otsitakse aktiivselt võimalusi osaleda näitustel välismaal. "Meie maalid ja kollektsioonid on ohus ja seepärast oleme ekspordist huvitatud, et paigutada meie kogude pärlid Eesti ja Euroopa muuseumidesse. Strozzi on üks neist pärlitest."

Voznyaki sõnul toimus Ukrainas pärast sõja puhkemist kunstielu plahvatus. "Mitte ainult Ukrainas, vaid ka Ida- ja Kesk-Euroopas. Paljud meie kunstnikud on Berliinis, Varssavis, USA-s. Kunstnikud on aktiivsemad kui enne sõda. Paljud inimesed vajavad midagi, mis nende olukorda toetaks ja seepärast on plahvatuslikult kasvanud ka muuseumide külastamine," tõdes Voznyak.