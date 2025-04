Pärimusmuusikanohik Sänni Noormets: väärtustan üha enam lapsepõlves kogetut

Sänni Noormets rääkis "Terevisioonis", et lapsena ei saanud ta väga aru, kui väärtusliku info keskel ta kasvas, sest bajaani mängiv vanaisa ja unelaulu laulev vanaema olid nii iseenesestmõistetavad. Noormets tõi välja, et temasugused heas mõttes pärimusmuusikanohikud kombineerivad väga vana materjali tänapäevasega.

"Iga lugu sünnib omal ajal. Kui ma Viljandi kultuuriakadeemias õppisin, siis ma veel ei teadvustanud, et mul on ka oma lood. Vanaisa, kes mängis tagatoas bajaani ja vanaema, kes mulle unelaulu laulis, olid tol hetkel nagu iseenesestmõistetav info mu jaoks. Alles õpingute ajal ma teadvustasin, et see on väga väärtuslik info," ütles muusik Sänni Noormets.

Pärimusmuusiku ja instrumendimängija sõnul käib tänapäeval ikkagi nii ka, et lugusid peab otsima arhiivist ja neid siis rekonstrueerima.

Noor muusik tõdes, et praegu hakkavad juba segunema vanadest materjalidest pärit lood uute lugudega. "Kui on juba väga iseoma lugu, tekivad sellest variatsioonid ja nendest võib ka tekkida midagi täiesti uut," tõi Noormets välja.

"Täna toimub MUBA-s heas mõttes suurte pärimusmuusikanohikute kokkusaamine. Külla tulevad Elleri muusikakooli, Viljandi kultuuriakadeemia ja EMTA õpilased ja õppejõud. Päeval teeme heliproove ja õhtul kell kuus on Cätlin Mägi visuaalidega kontsertlavastus," ütles Noormets.

MUBA maailmamuusika ansambel "Rukkilõikuse polka":

EMTA pärimusmuusika lauluansambel "Karjasaatjate laul":