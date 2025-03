Lahemaa talus sündis ööpäevaga 46 lambatalle

Lahemaa rahvuspargis Iisaka talus otsustasid lambad ühtäkki korraga poegima hakata ja tõid ühe päevaga ilmale ligi poolsada talle. Ja tulemas on veel.

Iisaka talu pere-ettevõtmine, mis läinud isalt pojale üle juba viiendat põlve. Uuemal ajal keskendutakse Texeli tõugu lammaste kasvatamisele. Viimased kümme aastat on ohjad noorperemehe Priidu ja tema elukaaslase Kädi käes.

"Teadsime, et poegimine hakkab keset märtsi, aga tuli hoopis veebruari lõpus. Kui läksime lauta, siis märkasime, et üks lõbus talleke vaatab meid kõikide suurte lammaste keskel," rääkis Kädi Kröönkvist.

"Esimesed päevad olid rahulikud, kõik oli kergesti hallatav, aga siis tulid päris pöörased kaks või kolm päeva. Härra oli põhimõtteliselt ainult lambalaudas," lisas perenaine.

"Kõige karmimal päeval tuli 46 lambatalle ühe päeva jooksul. Siis oli tõesti niimoodi, et lõpetasid ühega toimetamise ja järgmine selja taga juba poegis," tõdes talu peremees Priidu Veersalu.

"Loodus on kuidagi nii sättinud, et kui lammas hakkab poegima, siis teised lambad tekitavad talle ruumi, lähevad natuke eemale. Poegiv utt tekitab endale isa ka natukene puhvertsooni. Seda päris ei ole, et kellelegi teisele selga poegitakse," muigas Veersalu.

Hommikul toimetama tulles nähti laudas umbes kaheksat või üheksat talle. Nendega hakati lauda ühest otsast vaikselt toimetama, emasid ja lapsi boksidesse sättima, kuid ühes n-ö poegimisalas oli sündinud veel viis talle. "Nad oli täpselt ühe välimusega. Sinise texeli tõugu, kõik täpselt ühe välimusega. Kui oma toimetamise ringiga nende juurde jõudsime, oli veel tallesid juurde sündinud. Nii et seal oli 11 talle, kõik täpselt ühe näoga. Nendel oli kamba peale viis või kuus ema ning siis tuli aru saada, kes kellega kokku käib," selgitas Veersalu.

Päevaks, mil "Ringvaade" Iisaka tallu jõudis, oli sündinud 136 talle. Kokkuvõttes peaks neid ultraheliuuringute järgi ilmale tulema 170. Nii et natukene on veel minna.