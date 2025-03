Noor investor: rohkem raha teenida on lihtsam kui väikeste asjadega säästa

Noor investor ja rahatarkuse õpetaja Hanna Nõmm rääkis "Terevisioonis", et kõige suuremaks takistuseks finantsvallas on sotsiaalmeedia, kus pidevalt korrutatakse, et ela hetkes ja ära mõtle tulevikule. Nõmme sõnul tuleb koguda enda ümber õiged inimesed, leida võimalused rohkem raha teenida ja panna raha kasvama, sest väikeste asjade pealt säästmine ei anna soovitud efekti.

"Finantsvabadus tähendab minu jaoks, et mul on vabadus nii aja kui ka kohas, et ma võin töötada, kus ma ise tahan ja siis, kui ma ise tahan. Minu eesmärk ei ole otseselt mingi konkreetne rahasumma, vaid pigem see, et ma olen oma otsustes vaba ja saaksin teha seda, mida ma ise soovin," selgitas noor investor ja rahatarkuse õpetaja Hanna Nõmm. "See ei tähenda seda, et kui mul on finantsvabadus käes, siis ma viskan jalad seinale, seda kindlasti mitte."

Esimene samm finantsvabaduse poole liikumisel võiks olla see, et paned paika, mida sa elult üldse tahad.

Nõmm ise käib ka praegu palgatööl ja töötab meediaagentuuris. "Mulle väga meeldib see töö ja ma arvan, et ka tulevikus ma kindlasti mingil hetkel teen palgatööd. Palgatöö on väga okei, kui inimene tunneb, et see aitab tal elus eesmärgid saavutada."

Nõmm tõi välja, et kõige suuremaks takistuseks finantsvallas on noortele sotsiaalmeedias nähtu. "Väga palju liigub seal ringi seda, et ela hetkes või ela päev korraga, sa ei ole enam kunagi 26-aastane, aga raha tuleb tagasi. See kõik mõjutab ilmselgelt noori. Tundub, et ma ju jõuan sellega veel tegelda, kui ma olen täna alles 25-aastane, see ei ole praegu oluline, mis on 40 või 50 aasta pärast."

Raha säästmine väikestelt asjadelt on keerulisem kui raha rohkem teenida. "Minu soovitus on see, et leia endale võimalused, kuidas rohkem raha teenida. Kas see on lisatulu, küsid palka juurde või mis iganes. Rohkem raha teenimine on lihtsam kui väikeste asjade pealt säästmine. Aga kui tahad väikestelt asjadelt säästa, löö Google' isse "200+ säästunippi" ja vali sealt, mis sulle meeldib," õpetas Nõmm.

Raha investeerimisega on aga nii, et peab lihtsalt alustama. "Kui paned kuhugi kümme eurot sisse ja kaotad selle, siis suures plaanis midagi ei juhtu, kinopiletid maksavad tänapäeval ka rohkem. Kui sul pole teadmisi, siis loe läbi raamat või kuula taskuhäälingut ja sealt saad esimesed teadmised, kuhu oma raha paigutada. Kui ikka mingeid ideid ei tule, võiks kõigepealt avada kolmanda pensionisamba ja siis edasi vaadata."

Nõmm soovitas panna kirja kõik, mida sa oskad ja valida siis välja, mis on need asjad, millega sa tegeleda tahad. "Kindlasti mõtle ka selle peale, kes on need inimesed, kes sind ümbritsevad, me oleme nende viie inimese keskmine, kellega me kõige rohkem suhtleme," tõdes Nõmm, kes ise korraldab toreda tiimiga juba teist aastat noorte investeerimislaagrit, kuhu oodatakse 10.-11. klasside õpilasi. "Nii et on väikeseid kohti, millest kinni haarata. Leia enda ümber õiged inimesed, teeni raha ja pane see siis kasvama."