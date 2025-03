Robert Linna proovis "Ringvaates" kõrvaklappidega pulgakommi

Muusik Robert Linna proovis "Ringvaate" stuudios kõrvaklappidega pulgakommi ning nentis, et lõhna ja maitset sel eriti ei ole ning helikvaliteet on selline nagu hoiaks kõrvaklappe käes. Linna lisas, et tänavu on Lexsoul Dancemachine`i aasta, sest maikuus ilmub album ning toimuvad esitluskontserdid.

"Kui bändidega tekivad kattuvad perioodid, näiteks kui on esinemispakkumine mõlemale bändile ühele kuupäevale, siis kuidas sa teed selle valiku, keegi jääb ju ilma. Siis saab see, kes rohkem raha pakub," muheles muusik Robet Linna, kellel on bändid Lexsoul Dancemachine ja Elephants from Neptune.

Tavaliselt on Linna sõnul aasta-aastalt nii, et ühel aastal on rohkem esinemisi ühe bändiga ja teisel aastal teisega. "See on nagu kõndimine. Kui ühega astud sammu ette, siis teine on paratamatult tagapool. Praegu on Lexsoul Dancemachine`i aasta. Seoses singli tulekuga tuleb meil 1. mail uus plaat "Lex is More" ja 23. mail suur esitluskontsert," tõi Linna välja.

"Ringvaate" stuudios katsetas Linna kõrvaklappidega maasikamaitselist pulgakommi, mis mängib muusikat ja mille väidetavalt on välja mõelnud tehisintellekt.

"Lõhna tal eriti ei ole, aga muusikat on kuulda küll," sõnas Linna, kelle klappidest tuli Korea poppi. "Maitse on teisejärguline, aga tõepoolest seda muusikat on kuulda, kui paned hambad vastu kommi, siis hakkab vibreerima. Ma mõtlen, et miks mitte lennukis, kui on nagunii kõrvatroppe vaja kasutada, paned pulgakommi suhu. Aga ega see helikvaliteet suurem asi ei ole nagu hoiaks kõrvaklappe käes."