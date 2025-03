Meedia-uurija: läbuvideote tegemisest Tiktokis on saanud finantslõks

Sotsiaalmeedia-uurija Maria Murumaa-Mengel rääkis Vikerraadios, et läbuvideote tegemisest on Tiktokis saanud finantslõks, kus töötuks jäänud või kurikuulsaks saanud inimesel pole muid võimalusi, et raha teenida ning samuti annab selliste videote tegemine heaolutunde, sest mulle pööratakse tähelepanu. Tema sõnul on vaja teadvustada, et seda, millele klikime ja oma tähelepanu anname, tehakse juurde.

Tiktokis toimuvad ööpäev läbi otseülekanded, kus inimesed tarbivad meelemürke, räuskavad ja vägivallatsevad. Paljudele selliste videote tegijatele on see ka rahateenimise viis, sest vaatajaid jagub neile otseülekannetele sadade kaupa.

"Elame sellises huvitavas hetkes, kus tähelepanu on kõige tähtsam ressurss ning see, millele inimesed oma tähelepanu annavad, olgu see kasvõi õhku ahmiva ajav hüüatus, et ma ei suuda uskuda seda, mida ma vaatan, siis sinna koondub ka majanduslik kapital. Seda on võimalik rahaks muuta," selgitas sotsiaalmeedia-uurija Maria Murumaa-Mengel.

Inimesed jälgivad normaalseid norme rikkuvaid mõjuisikuid erinevatel põhjustel.

"Üks peamine põhjus on kas ülespoole või allapoole suunatud sotsiaalne võrdlemine. Ennast ülespoole kellegagi võrreldes näeme inspiratsiooni ja motivatsiooni, kelleks me tahame saada. Kui leiame kellegi, kelle puhul on see allapoole suunatud võrdlus, siis saame hingata kergendatult, et mul on võib-olla natuke ligadi-logadi elu, aga vähemalt ma ei ole selline," selgitas Murumaa-Mengel.

Ta soovitas tutvuda ühe Tartu Ülikoolis tehtud uuringuga, kus Angela Kits uuris oma bakalaureuse töös seda tüüpi sisuloojaid ning küsis ka nende jälgijate käest, miks nad jälgivad neid otseülekandeid. "Päris paljud tõid põhjusena välja oma igapäevaelust meelelahutusliku põgenemise, kus ta korraks unustab ära kõik muu ning vaatab, mida need lollid seal teevad," tõi Murumaa-Mengel välja.

Paljud jälgivad otseülekandeid selleks, et toimuvast kohe kuvatõmmiseid teha ning sellest kiiresti meeme luua, et ise sellest mäsust mingit kasu saada ehk siis eelkõige teiste tähelepanu saada.

"Kahtlemata on tumedamates Tiktoki nurgakestes välja kujunenud väga tugevad kogukonnad, kes leiavad sealt ühtekuuluvustunnet. Sealt leitakse teatud mõttes väga vihane ning üksteist mõnitav kokkukuuluvustunne, aga kokkukuuluvustunne sellegipoolest," tõdes Murumaa-Mengel.

"Kui sa oled seda tüüpi Tiktoki otseülekandeid, saateid või striime tegev inimene, võib-olla oled jäänud tööst ilma, saanud kurikuulsaks, sul on igasuguseid mainega seotud küsimusi digijälgedega maailmas, kus on eriti lihtne otsida inimese kohta informatsiooni ning panna neil mõned teed kinni, siis mida sa tegema peaksid, et saada samaväärset palka? Nii, et teatud mõttes on nende otseülekannete tegemine nagu finantslõks."

Murumaa-Mengeli sõnul on need inimesed harjunud ennast alandama. "Ma ei tea, kas nad näevad seda enesealandusena, aga sa oled selles lõksus kinni. Teistpidi pakub see platvorm ning see tegevus väikeseid heaolutundelakse või dopamiinilakse. Näed, mulle pööratakse jälle tähelepanu, sest väga suur osa inimestest tahavad olla erilised ning silma torgata."

"Sinu eksistentsi toetatakse rahaliselt ning öeldakse, et oled midagi väärt. Sa oled raha väärt. Ma väga loodan ja ootan, et võib-olla suudavad platvormid ennast kokku võtta ning sellise sisu päriselt keelustada," tõdes Murumaa-Mengel.

Vähem tähtis ei ole ka meeditarbija enda vastutus. "See, millele klikime ning oma tähelepanu anname, seda tehakse juurde."