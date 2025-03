Tõnu Talvi: tõenäosus praegu metsas loomi kohata on suur

Tõnu Talvi rääkis "Terevisioonis", et praegu on hea aeg minna loodusesse, loomi ja linde liigub väga palju ringi, sest nad otsivad paarilisi ja pesapaiku. Talvi sõnul järgneb sellele periood, kus loomad on rohkem peidus ja hoolitsevad poegade eest.

"Üha enam jääb meile linde talvituma, kes katsetavad, et ehk ei olegi mõtet ära lennata. Metsvindid näiteks, musträstad loomulikult, punarinnad, üksikud sookured päris Läänemere servas," ütles keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi. "Sesoonsed nähtused võivad veidike varasemaks nihkuda ehk siis rändlindudel on samamoodi selle piiri tunnetamine ja katsetamise probleem. Loodusele ei ole liigvarajane kevad probleem."

Samuti nii lapsuliblikas, koerliblikas kui ka pajuliblikas, keda on juba praegu näha, on valmikuna talvituvad ja on sellega harjunud. "Esimesed liblikad on juba nendes elupaikades ringi liikumas, kus päike on nad üles soojendanud ja neil kui kõigusoojastel on aktiivsus alanud," tähendas Talvi.

Sinililled on ka Talvi sõnul siin-seal juba täitsa tavalised. "See väga sõltub nende mikroelupaigast."

Talvi soovitab just praegu võtta aja ning minna loodusesse kõndima. "Loomi on praegu rohkem näha. Sellele järgneb jällegi periood, kus loomad on rohkem varjus ja peidus ja ettevaatlikumad. Me ise peame ka olema liikluses ja looduses toimetades ettevaatlikumad, et siis loomi nende poegade juures mitte häirida. Aga praegu on loomadel liikumise ja paarilise ja pesapaiga otsimise aeg. Loomi on suhteliselt rohkem näha. Praegu mets ju paistab veel läbi. Kui lumi sulab ära, siis taimetoidulised loomad tulevad rohkem niitudele ja rohumaadele sööma."