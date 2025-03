Kermo Murel: "Ebapopulaarse" edu pani jõusaalis tüdruku kombel kiljuma

Raadio 2 nädala resident Max Õispuu ehk Mäx ehk Kermo Murel rääkis, et on suure hiti nimel töötanud terve oma karjääri, aga kui see hetk värske singliga kätte jõudis, siis ei osanud ta kuidagi reageerida.

Seni räpiduos Clicherik ja Mäx tegutsenud Max Õispuu tuli veebruari lõpus välja esimese soolosingliga, mille andis välja hoopis artistinime Kermo Murel alt. "Ma ühel muusikavideo võttel ütlesin lollitades, et "jou, ma olen Kermo", sest see on Eestis sellise keskmise venna nimi. Mureliga on oma lugu, aga see oli mulle paras perekonnanimi," rääkis Õispuu oma alter ego'st.

Erinevate nimedega on Õispuu suutnud segadusse ajada ka ajakirjanduse. "Üks ajakirjanik tegi minust artikli, kirjutas sinna "räppar Mäx" ja lisas sulgudesse "kodanikunimega Kermo Murel". Ma ei tea, kust ta selle peale tuli. Tegi põhjalikku tööd, nagu Eesti ajakirjanikud ikka teevad ja sai teada, et mu kodanikunimi on Kermo Murel. Nüüd peavad ka ülejäänud inimesed seda arvesse võtma," muigas Õispuu.

21. veebruaril ilmunud singel "Ebapopulaarne" on osutunud väga populaarseks. 12. märtsi seisuga on lool üle 310 000 kuulamise ja lugu istub 10 500 igapäevase kuulamisega Spotifys Eesti edetabeli tipus. Võrdluseks võib välja tuua teisel kohal paikneva Eesti Laulu võiduloo "Espresso Macchiato", mis kogu sama päeva jooksul 6600 kuulamist.

Lisaks tegi Kermo Murel uue looga Spotifys Eesti lugude arvestuses uue rekordi – seda kuulati ilmumispäeval 25 860 korda. Eelmine rekord kuulus Nublu loole "Push It", mida kuulati esimesel päeval 21 561 korda.

"See populaarsus on, jah, lahe paradoks selle looga," naeris Mäx ja lisas, et oli suure hiti tulemiseks valmis, sest on terve karjääri selle nimel töötanud. "Aga et see nüüd selliseid numbreid teeb – see pani väikese tüdruku kombel jõusaalis kiljuma küll. Et mis toimub?! Refresh'isin lihtsalt päev läbi neid numbreid ja olin elevil. Kõik töötavad 24/7 selle nimel, aga kui see kätte jõuab, siis sa ei oska selle infoga mitte midagi teha. See on naljakas olukord," tõdes Õispuu.

"Ma võtsin ühe sõbra punti, läksime stuudiosse ja tegime biidi. Ma ei ole varem väga praktiseerinud seda, et lähen kellegagi koos stuudiosse ja hakkan mingit asja genereerima. See oli veidi riski võtmine," rääkis Õispuu "Ebapopulaarse" sünnist. "Lugu sai valmis, panin sellest klipi sotsiaalmeediasse üles ja siis Kohver kirjutas, et võib mõelda midagi. Ja siin me oleme," lisas ta.

"Mu leibel Kurvad Uudised julges arvata, et selle loo edu taga on Tiktok, aga mina tahaks öelda, et ma olen superandekas ja suutsin sellise loo teha. Üks asi on muidugi hea lugu teha, aga et see tegelikult aastal 2025. inimesteni jõuaks ja nad saaks aru, et see on hea lugu, selleks tuleb muidugi mingit tööd ka teha," rääkis Õispuu.

Õispuu kavatseb Kermo Mureli nime alt jätkata ka edaspidi. "Ma alguses mõtlesin, et suht lahe oleks tipus lõpetada. Selle loo tulemus on siis see, mille järgi Kermo Mureli projekti hinnata. Aga mul on tunne, et mul on veel suht palju Kermo Murelina öelda. Vaatame, mis saab. Plaadileping ütleb, et ühe loo peaks vähemalt veel tegema," naeris räppar, kes lubas peagi tuua kuuldavale ka uut Clicheriku ja Mäxi muusikat.

Tegelikkuses Õispuu oma kahe persoona – Mäxi ja Kermo Mureli – vahel suurt erinevust ei näe. "Mäxina ma olen võib-olla pidanud natukene viisakamaks inimeseks jääma. Kermo Murel on suht täpne peegeldus mu olekust ja see lugu ka tegelikult natukene peegeldab koolipõlve, aga ka olevikku. Mingit vahet ei ole, lihtsalt teine nimi," rääkis ta.

Veebruari lõpus tuli soomekeelse sooloalbumiga välja ka Õispuu räpiduo teine pool Clicherik. "See on meil selline kõrvalmissioon. Oleme viis aastat ühe projekti alt asju välja lasknud. Me ei leppinud midagi kokku, aga kõik vajavad elus vahepeal mingit vaheldust ja ütlesin lihtsalt, et teen ühe soololoo ka siin vahepeal. /.../ Kui me teeme Clicherikut ja Mäxi, siis meil on mingi vundament seatud, millist mussi me teeme, aga puhtalt lehelt alustades võib lihtsalt lollitada. Need projektid pakuvad meile praegu sisemisele lapsele pai tegemist," selgitas Õispuu, kellele tekitab kõrvalprojektiga alustamine tunnet, nagu mängiks esimest korda legodega.