Kadri Allikmäe: torupill võiks hüüda kõigi sündmuste juures

10. märts on rahvusvaheline torupillipäev, mille puhul olid "Terevisioonis" külas torupillimängija Kadri Allikmäe ja animaator Piret Potter, kes tutvustasid ühiselt loodud Eesti esimest torupillianimatsiooni. Allikmäe pani ka südamele, et oleks aeg taastada ka torupilli endisaegne staatus Eesti ühiskonnas.

Torupillipäeva tähistamine on alguse saanud Šotimaalt. "Seal on igasugused sündmused, kutsutakse inimesi üles torupilli õppima. Meil on ka Eestis oma torupill ja ma kutsun ka kõiki inimesi õppima torupilli, internetis on piisavalt materjale," rääkis Allikmäe. Endale isikliku torupilli muretsemine ei pruugi olla aga kõige lihtsam, sest torupilli-meistreid on Eestis praktiliselt vaid üks. "Torupille meisterdab meil Eestis Andrus Taul, kes on Eesti torupilli taastanud Ants Tauli poeg," rääkis Allikmäe.

Torupillipäevaks valmis Kadri Allikmäel ja animaator Piret Potteril aga animatsioon "Takistustest läbi". "See oli algul väike idee, teha midagi ilusat ühe albumi loo jaoks, aga siis me tundsime, et see võiks puudutada veidi rohkem inimesi, olla veidi suurema sõnumiga. Siis me lõime animatsiooni, mis loodetavasti on toetav praegustel aegadel ja aitab inimestel takistustest läbi minna," tutvustas Potter.

"Alguses oli mõte, et kuna depressiooni ja ärevust on inimeste seas nii palju, et see võiks individuaalselt kedagi julgustada, lootust juurde anda. Aga praegu me näeme, et ühiskonnas tervikuna on nii ärevad ajad, et see torupillianimatsioon äkki annab kõigile inimestele korraks lootusesädeme. Vaimse tervise eesmärk on sel videol," lisas Allikmäe.

Torupillimäng ja -muusika toovad Allikmäe arvates tähtsa ja tõsise olemise sisse. "Eestlaste jaoks on torupill olnud aastasadu üks pea ainsaid tantsupille. Eestlase jaoks oli tants püha ja olid ka riitused, kus torupill oli juures. Toogem see torupill tagasi, Galiitsias avatakse kõik jalgpallimatšid torupilli saatel, Šotimaal igal võimalusel torupill hüüab ja mängib, me võiks ka nii teha," kutsus ta üles.

26. märtsil täitub ka 180 aastat Eesti ajaloo kuulsaima torupillimängija Torupilli-Jussi ehk Juhan Maakeri sünnist. "Tänu Torupilli-Jussi salvestistele, mis 2003. aastal leiti tundmatutelt vaharullidelt, on meil tänapäeval ka see muusika. Väga paljud artistid on saanud inspiratsiooni, Torupilli-Juss on väga palju meile andnud," sõnas Allikmäe.