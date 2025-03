Noored tegid neli dokfilmi Eesti erinevatest kogukondadest

Noorterühmitusse Ühik kuuluvad Viljandi kultuuriakadeemias ning Balti filmi, meedia ja kunstide instituudis õppivad noored filmitegijad.

"Idee tekkis 2023. aastal, kui hästi palju räägiti terminist üksinduse epideemia. Koroonakriis sai läbi, aga inimesed jäid internetti kinni. Meid hakkas huvitama, et kus ja kes need inimesed on, kes ikkagi kokku saavad ja üksteisele otsa ka vaatavad," ütles režissöör Isabel Laiapea.

Kõige raskem oli leida need kogukonnad, kes tahaksid, et neist film tehakse. "Lähtusime ikkagi meie endi huvist. Kõikidel kogukondadel, ka Võru autokogukonnal oli see, et nad ei tahtnud igale asjale kaamerat ligi lasta. Kohati see kogukonna võlu on ka selles, et midagi on ikka välismaailmale suletud."

Aegna Buddha munkadega elasid filmitegijad neli päeva koos. "Aegna saarel elab kolm Eesti päritolu Buddha munka ja ka üks välismaist päritolu Buddha munk. Nad levitavad seal Buddha õpetust, mediteerivad," sõnas Laiapea.

Üks dokfilm sündis ka maausulistest. "Üks väga oluline asi meie jaoks on, et kui inimesed tutvuvad meie filmide kaudu nende kogukondadega, siis saab alati meie käest infot lisaks küsida või otsida ise. Sest meid on puudutanud mõned juhtumid, kus inimesed on meile kirjutanud, et kuidas ma saaksin ka nende inimestega tuttavaks. Seda me taotleme ka, et inimesi sellest üksinduse epideemiast filmidega välja tuua," ütles Laiapea.

Filmid leiab Youtube`i kanalilt ÜHIK, mis tähendab ühinenud heade inimeste kogukonda.