"Seksi ja linna" autor: "Seks ja linn" muutis naiste suhtumist endasse

Mais Eestisse tulev "Seksi ja linna" autor Candace Bushnell peab oma menuki puhul kõige olulisemaks, et see muutis naiste suhtumist endasse ja oma ellu.

1998. aastal linastunud "Seks ja linna" põhjustas revolutsiooni nii telesarjade maastikul kui ka paljude naiste elus. Glamuursete sõbrannade Carrie, Miranda, Samantha ja Charlotte'i seiklustega New Yorgis oli ime kombel lihtne samastuda ükskõik, millises ilma otsas.

Sarja aluseks olnud raamatu ja tolle aluseks olnud ajalehekolumni autor Candace Bushnell mäletab väga hästi oma esimest ööd Suures Õunas. "Esimesel öö New Yorgis ma vist ei maganud silmatäitki. Oli nii lärmakas, põnev. Ma ei tahtnud enam kunagi lahkuda," meenutas ta "Ringvaatele" antud intervjuus.

Bushnell on öelnud, et keegi ei taha, et sa New Yorgis edu saavutad – edu nimel tuleb võidelda. Bushnell mõistis, et tema pikk karjäär kirjutaja hakkab ennast lõpuks ära tasuma, kui ta sai oma kolumni "Seks ja linn".

"Olin siis elanud New Yorgis juba pikka aega, 15 aastat. Ilmselt lootsin ikka, et löön läbi, juhtub midagi head. See oli see hetk, mil tundsin, et ära tegin! Jooksin mööda tänavat, nägin uksehoidjaid, kes mind tervitasid. See oli imeline hetk," kirjeldas ta.

Kolumni jõudnud lood põhinesid Bushnelli ja tema sõprade seiklustel. "Püüdsime kirjutada lugusid asjadest, mis meie arvates said juhtuda ainult New Yorgis. Aga selgus, et samasuguseid asju juhtus kõikjal," märkis ta.

Eriti oluliseks peab autor seda, millise signaali "Seks ja linn" naistele üle maailma saatis. "Paljud naised on mulle öelnud, et see avas nende meeled elamaks teistsugust elu. Erinevalt sellest, mida nende ühiskond oli neile ette kirjutanud – et ei pea abielluma mehega, kellega nad ei taha abielluda ja neil on rohkem vabadust. Nad võivad olla vallalised. Nad võivad olla huvitavad. Ei pea abielluma ega lapsi saama," tõi ta välja.

"Minu jaoks on see "Seksi ja linna" puhul kõige olulisem aspekt, sest juba ajast, mil olin väike tüdruk, tahtsin väga panna naisi mõtlema, et on ka teistsugune mõtteviis, kuidas suhtuda endasse ja oma ellu. Arvan, et "Seks ja linna" suutis seda teha."

Bushnelli sõnul ei ole aga "Seksi ja linna" edu teda muutnud. "Olen kirjutanud palju raamatuid, bestsellereid. Mul on olnud palju teisi telesaateid. Seega minu jaoks on "Seks ja linna" vaid väike osa mu karjäärist. Kõigi teiste jaoks on see kogu minu karjäär. Olen selle üle väga tänulik ja see on imeline, aga minu elus on palju enamat kui "Seks ja linn"," märkis ta.

Praegu tuuritab ta mööda maailma oma sooloetendusega ning saabub sellega mais ka Eestisse.

"See on lugu minu elust. Sellest, kuidas New Yorgis läbi lõin. Ja see on "Seksi ja linna" lugu. Kuidas lõin sarja "Seks ja linn"; kui raske oli nii kaugele jõuda; miks mõtlesin välja Carrie Bradshaw ja mis minust seejärel sai. Räägin loo päris mister Bigist, minu oma Charlotte'ist, Mirandast ja Samanthast," tutvustas ta.

Soololavastuses laval olles tunneb Bushnell ennast väga mugavalt. "Kui alustasin, mõtlesin see pidanuks olema minu karjäär! See on väga füüsiline tegevus. Peab hea välja nägema, trenni tegema, Botoxit tegema. Kirjanik ei pea selle pärast muretsema. Sul võib olla palju kortse, aga kedagi ei huvita," naeris naine.