Personalijuht: pidutsemise eksponeerimine võib praktikakohast ilma jätta

"Noori jõuab järjest vähem tööturule. Kui tahetakse endale head spetsialisti saada, siis paljud, kes ülikooli lõpetavad, on juba kuskil tööl," selgitas SEB personalijuht Margit Pugal, miks on ettevõtte jaoks oluline tudengitele praktikakohti pakkuda. "Aga muidugi vajab praktikant panustamist, läbimõtlemist, ettevalmistust ja tuge."

Pugali sõnul ollakse praktikantide osas täna madalseisus. "2024. aastal oli viimaste aastate kõige madalam nende noorte hulk, kes olid vanuses 20–24 ning neid oli ligi 66 000. Aastatel 2010–2011 oli samas vanuserühmas 100 000 noort."

Noorte jaoks on oluline läbi mõelda, millises valdkonnas nad tahaksid ennast proovile panna, kas see töökoht pakub huvi ja on motiveeriv. "Oma CV ja LinkedIn profiili võiks üle vaadata, et see tõesti annaks noorest väga hea pildi. Seal võiks informatsiooni olla pigem rohkem kui vähem. Mida rohkem me näeme noorel häid omadusi, seda suurem on tõenäosus, et ta intervjuuvooru jõuab," õpetas Pugal.

Personalijuhid teevad ka taustakontrolli ja kui inimene on kuskil silma paistnud millegagi, mis ei ole konkreetse ametikoha jaoks sobilik, siis paraku jääb kandidaat, kellel on korralik CV, kahjuks kõrvale. "Näiteks oma liigse pidutsemise eksponeerimine sotsiaalmeedias," tõi personalijuht välja.

"Pangandus ei ole ainult majandustudengitele, Baltikumi SEB-is on ligi 700 tehnoloogiavaldkonna kohta, me oleme ka tehnoloogiaettevõte," selgitas Pugal, lisades, et noored võiksid enda jaoks sobivat ettevõtet põhjalikult uurida, millistele ametikohtadele on võimalik seal praktikale minna.