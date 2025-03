Tülikaid plekke aitab eemaldada koputamistehnika

Kõige keerulisemalt tulevad Kikase sõnul välja ikka kohvi ja punase veini plekid Kohviplekkide eemaldamine on Kikase sõnul lihtne, kui värske plekk kiiresti ette võtta.

"Kui kohv läheb vaiba peale, siis alustuseks tuleb võtta tavaline puhas lapp, minul on mikrofiiber lapp, teen lapi tavalise toatemperatuuril veega niiskeks, mitte märjaks. Asetame lapi pleki peale, siis võtame tavalise harja, mis kodus leidub, riidehari, juuksehari, ükskõik, ja siis koputame läbi lapi pleki peale," tutvustas Kikas koputamistehnikat. "Mehhaaniline töö teeb oma töö," lisas ta.

Koputamine tõmbab kohvi vaiba või muu riide seest lapi sisse. Seejärel tuleb lappi nihutada, liigutada puhas osa lapist plekiga kohakuti ja koputamise jätkata. Sama tehnikat võib kasutada ka teiste vedelike, näiteks apelsinimahla, põhjustatud plekkide väljasaamiseks. Kui kohe jaole saada, on koputamistehnikast abi ka heledale vaibale sattunud punase veini välja saamisel.

"Kui kiiresti tegutseda ja on värske plekk, siis saame riide 99% tõenäosusega puhtaks," lisas Kikas. Kui plekk jääb mõneks ajaks seisma, siis tuleb Kikase sõnul kasutada mõnda selleks ette nähtud keemilist vahendit.

Niiske lapp ja koputamine aitavad hirmutavaid plekke välja saada ka igapäevastelt riideesemetelt, olenemata materjalist. "Küsimus on ainult selles, kui vana plekk see on," nentis ta.